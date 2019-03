En esa misma época, se dio a conocer una nueva grabación que Rocío le había mandado a Maradona y por el cual Gianinna había denunciado amenazas. "Sé adónde va a bailar tu hija Giannina. Y ahora voy a ir a bailar ahí todos los fines de semana, hasta que me la encuentre. Y cuando me la encuentre te la cago a trompadas. Mirá que nosotras somos muchas, eh. Y vos sabés que es así. Ahora vos me vas a conocer, y tus hijas también. A mí no me rompe las pelotas nadie", le decía Rocío -de un mal modo- a Maradona, después de que el exfutbolista se enojara porque los rumores indicaban que ella había tenido un affaire con el entonces jugador de Boca Ricardo Centurión.