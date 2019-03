La serie no fue una idea de autores locales sino una versión de Married… with children, serie que se emitió en los Estados Unidos entre 1989 y 1999. La destreza de los guionistas argentinos consistió en adaptar el "lado b" del american way of life a estas pampas de comienzos de siglo, pero con una dosis menor de acidez que la original y una exacerbación de las virtudes y defectos que, se supone, tienen los argentinos.