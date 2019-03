Pamela David: "¿Cómo puede ser que no se den cuenta que las decisiones que están tomando le complican la vida a la gente?"

“Sigo viviendo de mí, sigo ayudando a mi familia y, como a todos los argentinos, me pasa que estoy ajustada”, dice la conductora de "Pamela a la tarde" en esta charla con Teleshow, en la que además asegura que no tendría otro hijo, confiesa que no sabe a quién va a votar y cuenta cómo fue el encuentro con la hermana a la que conoció hace apenas dos años