México

Sueros vitaminados en Sonora: doctor acusado de 8 muertes falta a audiencia pero se declara inocente

Aunque existe una orden de aprehensión en su contra, la autoridad no puede ejecutarla por el momento debido a un amparo federal

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La Fiscalía de Sonora investiga a Jesús Maximiano “N” por la muerte de ocho pacientes vinculados a suero vitaminado. (Anayeli Tapia/Infobae)
La Fiscalía de Sonora investiga a Jesús Maximiano “N” por la muerte de ocho pacientes vinculados a suero vitaminado. (Anayeli Tapia/Infobae)

El proceso judicial por la muerte de ocho personas tras la aplicación de sueros vitaminados en Hermosillo, Sonora, sumó un nuevo episodio de incertidumbre.

El médico Jesús Maximiano “N”, señalado como presunto responsable de suministrar las sustancias involucradas, no se presentó a la audiencia inicial prevista en los juzgados orales penales. La inasistencia del acusado generó malestar e indignación entre los familiares de las víctimas, quienes exigen justicia y una resolución pronta por parte de las autoridades estatales.

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¿Qué pasó en la audiencia?

Pese a su ausencia física, Jesús Maximiano “N” se declaró inocente a través de su abogado defensor, quien compareció en su lugar y afirmó desconocer los motivos por los que el médico no acudió ante el juez. La declaración fue recibida en una audiencia realizada a puerta cerrada, sin la presencia de medios de comunicación o ciudadanía, lo que también fue criticado por los afectados.

Las muestras aseguradas en Hermosillo serán sometidas a análisis especializados. Crédito: FGJES
Las muestras aseguradas en Hermosillo serán sometidas a análisis especializados. Crédito: FGJES

El juez encargado decidió posponer la audiencia para el 14 de mayo, mientras que la Fiscalía de Sonora reiteró la vigencia de la orden de aprehensión en su contra y confirmó que se mantienen activas medidas cautelares: garantía económica de 400 mil pesos, restricción para salir de la ciudad sin autorización judicial, obligación de firmar semanalmente y presentarse a futuros citatorios. La defensa solicitó tiempo para revisar los tomos de la carpeta de investigación, insistiendo en la inocencia de su representado.

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Cabe recordar que el doctor Maximiano “N” obtuvo un amparo de un juez federal para frenar su presentación ante la justicia, lo que ha complicado la ejecución de la orden de aprehensión. El juez de la causa aclaró que, mientras no lo instruya el tribunal federal, no puede emitir nueva orden de captura, aunque se mantiene bajo vigilancia judicial y administrativa.

Familias exigen justicia y denuncian abandono institucional

La reacción de los familiares de las víctimas no se hizo esperar. Alejandra Francisco Ontiveros, hija de Dinorah Ontiveros —una de las personas fallecidas—, afirmó que están dispuestos a agotar todas las instancias necesarias para que el caso no quede impune.

“Si hay necesidad de tomar medidas extremas, para mí eso sería presentarme con la presidenta de la República, lo vamos a hacer”, expresó. Otros familiares, como Diego Adalberto Figueroa Casillas, lamentaron la falta de resultados y denunciaron la aparente lentitud del proceso judicial. “No tenemos resultados de nada, esperemos ver para la próxima”, dijo tras la audiencia fallida.

(Instagram/@clinicahomotoxicologica)
(Instagram/@clinicahomotoxicologica)

Los familiares también acusan abandono por parte de las autoridades estatales y del Ministerio Público, señalando que no han recibido información clara sobre el avance de las investigaciones ni sobre el paradero actual del médico imputado.

Han anunciado que, de ser necesario, organizarán manifestaciones, esperarán en la Fiscalía y buscarán apoyo federal para mantener visibilidad sobre el caso.

Mientras tanto, la Fiscalía de Sonora ha ejecutado cateos en el consultorio de Jesús Maximiano “N” y ha asegurado bienes para garantizar la reparación del daño. Entre las acciones recientes se incluyen el embargo de 16 vehículos y 7 propiedades, la inmovilización de cuentas bancarias y la autorización para exhumaciones y necropsias que permitan esclarecer las causas de muerte de las víctimas.

¿Qué se sabe de la investigación?

Los sueros vitaminados habrían causado que un paciente se quedara dormido, por lo que no regresó a la clínica
Una botella grande con líquido amarillo, posiblemente un suero vitaminado, en el interior de una clínica de Hermosillo, donde se investigan muertes relacionadas con estos tratamientos. (Facebook/julioc.gaxiola)

La investigación contra Jesús Maximiano “N” se centra en la presunta aplicación de sueros vitaminados contaminados que provocaron síntomas graves como vómitos, desmayos, daño orgánico y, finalmente, la muerte de ocho pacientes. El caso, que inició con la muerte de un padre y su hijo a finales de marzo, escaló conforme se confirmaron nuevos decesos y más víctimas se sumaron a la denuncia.

Autoridades sanitarias han señalado la posible contaminación bacteriana de los sueros como causa probable de los fallecimientos, mientras continúan los análisis de laboratorio sobre las sustancias aseguradas.

Además de contener vitaminas, las mezclas utilizadas incluían otras sustancias como células madre, ofrecidas bajo la promesa de curar desde el cansancio hasta el cáncer o las piedras en el riñón, así como fortalecer el sistema inmune. Los síntomas reportados por las víctimas incluyeron vómitos, hemorragias internas, falla orgánica múltiple y, en varios casos, la muerte en pocos días.

De manera preventiva, la Fiscalía autorizó la suspensión de seis establecimientos de terapias intravenosas similares, aunque sin vínculo directo con el caso principal, como parte de un cerco sanitario ante el riesgo epidemiológico.

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