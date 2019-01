—Sí, me dan ganas. Lo que pasa es que estoy estudiando bien a ver cómo hago, porque es un proceso que va de un año y medio a dos años, no es una cosa instantánea. Es una decisión fuerte, un cambio de vida intenso; lo quiero hacer cuando esté bien seguro. En esta etapa que mi hijo empezó a caminar y requiere mucha atención, hay que estar muy atrás de él, porque camina pero se cae. Tenés que estar muy atento todo el tiempo. No me quiero imaginar cuando sea Por el mundo en esta nueva etapa porque no es como el año pasado, que me lo ponía a upa y se dormía. Ahora va caminando por los pasillos.