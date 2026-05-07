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Emiliano Aguilar lanza fuerte mensaje a Pepe Aguilar por polémica de conciertos cancelados y bajas ventas en EEUU

El cantante respondió a los rumores de bajas ventas en la gira de su padre y aprovechó para revelar los detalles detrás de dos colaboraciones que no llegaron a concretarse

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Pepe Aguilar elogió a su hijo Emiliano, quien en 2024 incursionó en el rap.
El cantante respondió a los rumores de bajas ventas en la gira de su padre y aprovechó para revelar los detalles detrás de dos colaboraciones que no llegaron a concretarse. (Fotos: @pepeaguilaroficial, @emiliano_agilar-t, Instagram)

Emiliano Aguilar rompió el silencio sobre la controversia que rodea a su padre Pepe Aguilar, cuya gira 2026 por Estados Unidos quedó reducida a una sola fecha después de que desaparecieran de Ticketmaster al menos seis presentaciones anunciadas originalmente para el primer semestre del año.

De los 10 conciertos que Pepe Aguilar promocionó en marzo de 2026 en estados como Texas, California, Nueva Jersey, Nevada y Virginia, hoy solo figura el del 12 de julio en el Wolf Trap Filene Center de Vienna, Virginia. Ya que el show del 2 de mayo en Mohegan Sun Arena de Connecticut no se realizó, y las fechas del 9 de mayo y del 6, 7, 12 y 13 de junio desaparecieron de la plataforma sin explicación oficial. Hasta el momento el cantante no se ha pronunciado al respecto.

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Emiliano Aguilar descartó una posible reconciliación con su papá.
El hijo de Pepe Aguilar tuvo un reciente encuentro con los medios durante la presentación de un tema para La Mansión VIP. (Redes Sociales)

“El público, o te alza o te destruye”

Fue entonces que Emiliano Aguilar, el hijo mayor del intérprete de regional mexicano, fue directo al ser consultado sobre el tema en un reciente encuentro con los medios de comunicación. “Lo vuelvo a decir otra vez. Es la gente, la verdad. El público es lo más importante. El público, o te alza o te destruye. Así de simple. Si no eres real, auténtico y como tienes que ser, ¿sí me explico?", aseguró.

El joven artista también abordó la disputa legal entre los padres de Christian Nodal y el ahora llamado “Forajido” por la titularidad del nombre del cantante, aunque sin profundizar en el asunto. “Y sobre lo otro, a la... no me importa”, declaró.

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Imagen dividida que muestra a Emiliano Aguilar sonriendo con tatuajes y gorra negra, y a Christian Nodal con expresión seria y un pendiente llamativo
Emilianotambién abordó el conflicto por el nombre de Nodal. (Instagram)

Otro tema que tocó Emiliano fue el dueto frustrado con Julieta Cazzuchelli, la expareja de Nodal. Según explicó en una conferencia de prensa en San Diego, California, el publirrelacionista Tony Estrada fue quien echó abajo esa colaboración. “Se iba a hacer, pero esa persona llegó y, pues, arruinó una oportunidad que pudo haber sido bien chida, la neta, porque a mí me gusta cómo rapea, claro”, afirmó.

La colaboración con Majo Aguilar también queda en pausa

Con su prima Majo Aguilar la historia es distinta. Emiliano confirmó que ambos hablaron y acordaron posponer el proyecto. “Si ella hace esa canción conmigo, puede causar muchos problemas, ¿sí me explico? Decidimos que la íbamos a hacer en otro tiempo, porque ahorita no. Ahorita están las cosas muy, muy intensas por ese lado”, explicó entre risas, y añadió que Majo le contó de otros proyectos propios durante un encuentro reciente.

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