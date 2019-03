"Yo con Dalma tengo un amor increíble porque fue la primera, pero ella nunca habló con mi mamá. La única abuela que tenía era la madre de Claudia y tengo un puñal clavado en el corazón. La Tota me preguntaba y yo le decía: 'No, porque está trabajando en un lado, está en el otro'. Ella elegía a la mamá de Claudia por sobre la Tota y eso no se lo perdono. ¿Cómo no se va a hacer tiempo de ver a su abuela? Estamos todos locos", lamentó en enero de este año en Intrusos.