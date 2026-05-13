Costa Rica

El turismo de bienestar en Costa Rica impulsa nueva estrategia basada en la conexión con la naturaleza

La iniciativa propone una transformación de la oferta, mediante actividades guiadas que fomentan la interacción consciente con el entorno natural y buscan consolidar al país como referente en experiencias orientadas a la salud y el equilibrio emocional

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Persona de espaldas con ropa color crema y brazos abiertos en un sendero de hojas caídas en un bosque tropical denso, con helechos y musgo. Rayos de luz dorada atraviesan el follaje superior.
Una persona de espaldas, con ropa de lino color crema, se sitúa descalza en un sendero de tierra húmeda con brazos abiertos, rodeada por la densa vegetación de un bosque tropical, mientras rayos de sol filtrados iluminan la escena con un aura dorada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El turismo de bienestar en Costa Rica se renueva al enfocarse en la conexión biofílica- conexión con la vida y las naturaleza- como eje para atraer a viajeros que buscan experiencias de reconexión consciente con la naturaleza.

Según un reportaje publicado por el portal Expreso, dedicado a viajes y turismo, la nación apunta a diferenciarse en un mercado global donde la competencia, encabezada por destinos como Tailandia, Bali, Colombia y México, incrementa su atractivo y establece alianzas para captar a un público cada vez más exigente.

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La apuesta toma forma en el I Taller de Formación en Conexión Biofílica, que se está desarrollando desde el 12 y hasta el 15 de mayo de 2026 en La Fortuna de San Carlos.

Lo organizan la Asociación Wellness Costa Rica y la Cámara de Turismo y Comercio de Arenal, con apoyo del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

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El evento busca ofrecer al sector herramientas para transformar actividades tradicionales, como las caminatas en el bosque o los paseos junto a ríos, en experiencias que impactan físicamente, emocionalmente y mentalmente.

Que es la Biofilia

La conexión biofílica parte de la biofilia, es decir, de la relación innata entre el ser humano y la naturaleza. El propósito es que quienes visitan Costa Rica accedan a actividades turísticas orientadas no solo al disfrute visual del paisaje, sino a beneficios concretos sobre el bienestar y la salud emocional.

El entorno internacional impone al país el reto de innovar para sostener su liderazgo en turismo sostenible y de bienestar. Mientras los destinos asiáticos y latinoamericanos refuerzan su estrategia, Costa Rica opta por potenciar sus bosques y diversidad biológica, integrándolos en propuestas turísticas de alto valor.

Vista aérea de una mujer de espaldas con mochila y brazos abiertos, contemplando un atardecer vibrante sobre montañas verdes y frondosas en Costa Rica.
Una mujer admira un espectacular atardecer sobre las montañas de Costa Rica, un país reconocido por su seguridad y belleza natural para viajeras solitarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ireth Rodríguez, jefa de promoción del ICT para el segmento vacacional y citada en la publicación señala: “Costa Rica destaca en el mundo como un destino que redefine la esencia del Pura Vida como un estilo de vida capaz de reconectar a las personas con la naturaleza y experiencias únicas”. Así, la salud integral y el bienestar se colocan en el centro de la propuesta nacional, aprovechando entornos de bosques, ríos y biodiversidad para brindar más que ocio: una oportunidad de transformación personal.

El taller constituye el primer paso de una estrategia nacional para consolidar a Costa Rica como referente en experiencias de bienestar vinculadas con la naturaleza, fundamentada en la formación de profesionales y la generación de nuevas oportunidades dentro del sector turístico.

La tendencia propone a los visitantes sumergirse en la naturaleza de forma consciente, usando el entorno no solo como escenario, sino como elemento activo para fortalecer la salud física y emocional.

Así, la iniciativa aspira a que turistas y operadores turísticos comprendan el valor de la reconexión biofílica, diferenciando la oferta costarricense y marcando el inicio de una nueva era para el turismo de bienestar.

La capacitación en conexión biofílica en La Fortuna de San Carlos involucra a hoteleros, operadores y guías turísticos, buscando renovar la manera en que se ofrecen actividades convencionales.

Según informó crhoy.com, el propósito fue transformar simples caminatas por el bosque en experiencias que impacten directamente en la calidad de vida y el bienestar subjetivo de los visitantes, haciendo del contacto con la naturaleza un pilar central en la propuesta costarricense.

Turismo de bienestar en Costa Rica

El fortalecimiento del turismo de bienestar ha convertido a Costa Rica en un referente mundial de experiencias transformadoras, integrando prácticas ancestrales y recursos naturales con innovadores programas que impactan tanto la salud física como emocional de los viajeros.

Una estrategia nacional liderada por el Instituto Costarricense de Turismo promueve actividades como meditación, yoga, tratamientos con aguas termales y alimentación orgánica, persiguiendo la meta de consolidar al país como destino predilecto para quienes buscan equilibrio personal y desconexión en entornos naturales, según hosteltur.com.

La excelencia, innovación y sostenibilidad fueron los criterios destacados por Forbes para premiar el impacto positivo de Costa Rica en turismo responsable. (Cortesía: Visit Costa Rica)
La excelencia, innovación y sostenibilidad fueron los criterios destacados por Forbes para premiar el impacto positivo de Costa Rica en turismo responsable. (Cortesía: Visit Costa Rica)

La provincia de Guanacaste se destaca como centro dinámico en esta transformación, ofreciendo escenarios de biodiversidad y servicios diferenciados para un turismo enfocado en el bienestar integral.

En 2026, el país reforzó su oferta sumando modalidades como la meditación guiada y terapias de sonido en escenarios naturales, iniciativas que, de acuerdo con eltiempo.com, apelan tanto al mercado local como internacional a raíz de una demanda creciente por experiencias que incentiven la salud mental y el equilibrio emocional.

El desarrollo del turismo de bienestar en Costa Rica responde a patrones globales en los que los turistas priorizan la búsqueda de salud integral y equilibrio personal.

Vista frontal de un largo puente colgante de metal rojo con barandillas y piso de rejilla, rodeado por un bosque tropical denso y verde
Un llamativo puente colgante rojo se extiende sobre el denso follaje del Bosque Nuboso de Monteverde, ofreciendo una perspectiva única de su biodiversidad.

Según eltiempo.com, en los últimos tres años se han consolidado en el país prácticas inspiradas en tradiciones indígenas, que incluyen meditaciones en grupo, tratamientos sonoros y espacios para la quietud y el autoconocimiento en contextos de naturaleza virgen.

El segmento está impulsado por cambios en las preferencias de los viajeros latinoamericanos, quienes valoran cada vez más los entornos naturales y experiencias basadas en la alimentación saludable, la desconexión tecnológica y la inmersión en ecosistemas biodiversos, según diariodigitalrd.com. Guanacaste y La Fortuna, en particular, canalizan buena parte del flujo turístico internacional que busca estos servicios.

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