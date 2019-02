Federico Bal íntimo: "Les agradezco a todas las mujeres que pasaron por mi vida: me hicieron el hombre que soy"

Dirige Nuevamente juntos, la revista de sus padres –Carmen Barbieri y Santiago Bal–. Aquí habla de todo: Bianca Iovenitti ¿su nueva chica? –“no hay compromiso”–, los conflictos legales –“hay cosas que ni siquiera fueron declaradas”–, su año fuera del Bailando –“temí que no me llamara nadie más... ¡y mirá cómo me va!”– y además, su ex, Laurita Fernández...