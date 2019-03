¿Por qué está mal con Dalma? "Nunca fue a ver a mi mamá; la única abuela que tenía era la madre de Claudia. Y yo tengo un puñal clavado en el corazón por eso. Fue a verla hasta los 7, 8 años; después no fue más. Y para cubrirse, a veces iba para fin de año. Tota (su mamá) me preguntaba por qué Dalma no la iba a visitar y yo le decía que estaba trabajando. Eso nunca se lo perdoné. No tiene explicación. ¿Cómo no se iba a hacer tiempo para ir a ver a la abuela? Estamos todos locos", había dicho Dolido en Intrusos hace unas semanas.