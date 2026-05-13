Karol G hace historia: recibirá el Premio Internacional de Excelencia Artística en los American Music Awards 2026

Karol G se presentará en los American Music Awards que se celebrarán en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas el próximo 25 de mayo - crédito @karolg/Instagram

A dos meses del inicio de Viajando Por El Mundo Tropitour, la gira de conciertos con la que Karol G presentará su más reciente álbum Tropicoqueta, se anunció que la colombiana será una de las principales atracciones de la próxima edición de los American Music Awards.

La cita, que reúne a las figuras de mayor impacto en la música norteamericana durante el último año, se celebrará en Las Vegas el próximo 25 de mayo. El evento será transmitido en vivo desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas a través de Paramount+, y se confirmó que durante la ceremonia la Bichota recibirá un reconocimiento que no se entregaba hace 17 años y, por si fuera poco, nunca se había concedido a un artista latino.

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Dicho galardón es el Premio Internacional de Excelencia Artística, definido por la propia organización como “un premio que reconoce a los artistas cuya popularidad e impacto trascienden las fronteras nacionales y que solo se otorga cuando existe un merecedor que sea digno de reconocimiento por sus logros”.

La Bichota recibirá el reconocimiento a la excelencia musical de los AMAs, siendo la primera latina en recibirlo, y la primera artista en general en ser reconocida en 17 años - crédito @amas/Instagram

Este galardón, que no se entregaba desde 2009, cuando Whitney Houston fue la última premiada, distingue a artistas cuya trayectoria musical y aporte cultural han generado impacto internacional. De este modo, Karol G se integrará a una exclusiva lista de homenajeados que incluye a Houston, Aerosmith, Bee Gees, Beyoncé, Led Zeppelin, Michael Jackson y Rod Stewart.

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Los productores ejecutivos Barry Adelman, vicepresidente ejecutivo de televisión, y Alexi Mazareas, vicepresidente senior de programación y desarrollo de Dick Clark Productions, explicaron en un comunicado conjunto difundido por Billboard la razón por la que la artista colombiana será reconocida.

“Karol G ha redefinido lo que significa ser un artista global. A través de su autenticidad, logros innovadores y poderosa conexión con fans alrededor del mundo, ha ayudado a llevar la música latina a alturas sin precedentes. Nos enorgullece homenajear a Karol G con el Premio Internacional de Excelencia Artística por su extraordinario impacto en la música y la cultura a nivel mundial”, expresaron.

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Entre las credenciales que avalan este reconocimiento destaca lo derivado del impacto internacional de su álbum de 2023, Mañana Será Bonito, que marcó un hito al ser el primer disco netamente en español de una mujer en debutar en la cima del Billboard 200.

Este éxito se materializó también en una gira mundial que vendió más de 2,3 millones de boletos en 62 actuaciones y recaudó más de USD 300 millones, de acuerdo con datos de Billboard, siendo una de las giras más rentables a nivel mundial entre 2023 y 2024. Además, se transformó en la primera artista femenina de habla hispana (y única hasta la fecha) en llevarse un Grammy anglo en la categoría Mejor álbum de música urbana.

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En el apartado digital, la artista suma más de 128.000 millones de reproducciones a lo largo de su carrera, junto con 310 certificaciones de Platino por la RIAA en Estados Unidos, convirtiéndose en referente de alcance global en la música latina.

Karol G se transformó en la primera artista latina en encabeza el festival de Coachella - crédito @karolg/Instagram

Ese impacto se hizo extensivo con Tropicoqueta. En abril pasado, Karol G se convirtió en la primera artista latina en encabezar el Festival de Música y Artes de Coachella Valley, presentación que sirvió como pistoletazo de salida para su próxima gira mundial, Viajando Por El Mundo Tropitour, que superó los 2 millones de boletos vendidos en solo cuatro días, y motivó la ampliación del itinerario de 39 a 63 fechas confirmadas en estadios de diversos países, con múltiples ciudades sumando segundas, terceras y hasta cuartas presentaciones debido a la alta demanda.

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Nominados y otras actuaciones en los American Music Awards 2026

La edición número 52 de los American Music Awards presenta un listado de nominados encabezado por Taylor Swift con ocho menciones, seguida de Morgan Wallen, Olivia Dean, Sabrina Carpenter y SOMBR, cada uno con siete. Karol G fue nominada en tres categorías: Mejor Artista Latino Femenina (en la que también compite Shakira), Mejor Canción Latina por Latina Foreva y Mejor Álbum Latino por Tropicoqueta.

La presentación de Karol G en los American Music Awards 2026 coexistirá con actuaciones de Hootie & the Blowfish, KATSEYE, Keith Urban, Maluma y otras figuras internacionales. La ceremonia contará con la conducción de Queen Latifah.

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