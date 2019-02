Varios de sus 150 mil seguidores en aquella red social repudiaron su comentario. "Fue un chistecito sobre Barón y su obsesión con su culo", inició su aclaración la periodista. Y continuó. "Todo bien con tener un lomazo y postear tres fotos de tu culo por día…. Pero no me vengan con que eso es empoderamiento. Es más parecido a una suerte de esclavitud. Hagan de sus culos lo que quieran. Pero sepan que sus culos no se parecen al de Jimena Barón, que requiere de muchísimas horas de trabajo diario".