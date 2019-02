—¡Sí! Carlos llegó a mi vida para terminar de completarme. Me hace muy feliz, somos muy compañeros, nos divertimos juntos y tenemos muchas cosas en común. De eso se trata: de poder estar con alguien que te complete, alguien con quien puedas ser vos en todas tus formas. Y con él me siento así. Para mí no fue fácil encontrar el hombre que me genere lo que él me provoca. Soy muy exigente, pero porque doy lo mismo que pido: todo.