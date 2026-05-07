Lilly Téllez responde a Noroña por exhibirla en sala VIP del AICM: “No soy corrupta y estoy limpia”

La senadora Lilly Téllez le responde a Gerardo Fernández Noroña (Crédito: Cuartoscuro)

La confrontación entre la senadora del PAN, Lilly Téllez, y el expresidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, volvió a escalar en redes sociales luego de que el legislador morenista difundiera un video desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde cuestionó que la panista pudiera ingresar a una sala VIP mientras él no pudiera hacerlo sin que se le cuestionara.

En el material publicado por Fernández Noroña, el senador explicó que se encontraba caminando por el aeropuerto cuando observó a Lilly Téllez dentro de una sala exclusiva y decidió cuestionar públicamente por qué ella sí podía utilizar ese espacio y él no.

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“¿Cuál es la razón? Se llama discriminación, racismo y clasismo, una intolerancia”, expresó el legislador de Morena en el video que rápidamente generó reacciones y abrió un nuevo capítulo en el enfrentamiento político entre ambos.

La respuesta de Lilly Téllez no tardó en llegar. A través de sus redes sociales, la senadora panista lanzó un mensaje directo y con tono burlón contra Fernández Noroña.

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“A ver, changoleón entienda: Porque a diferencia de usted, yo no soy corrupta y estoy limpia. Sí, es cierto que su presencia asusta, pero se nos pasa cuando recordamos que usted extraña Nueva York y ahora anda cabizbajo porque le da miedo ir”, escribió Téllez.

Divide opinión el uso de zonas VIP

Se observa a Gerardo Fernández Noroña hablando y expone a Lilly Téllez por el uso de una sala VIP en el AICM y cuestiona la diferencia de criterios en las críticas hacia ella y hacia él. El político afirma que la situación responde a un acto de discriminación (Lilly Téllez/FB)

El comentario hizo referencia a las recientes polémicas que han rodeado a Fernández Noroña, especialmente luego de las críticas y señalamientos que ha enfrentado por sus viajes y declaraciones internacionales. La publicación de la legisladora generó miles de interacciones y dividió opiniones entre simpatizantes de Morena y del PAN.

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Mientras seguidores de Lilly Téllez respaldaron su postura y criticaron a Noroña por grabarla en el aeropuerto, simpatizantes del senador morenista acusaron a la panista de clasista y de utilizar descalificaciones personales para responder.

La rivalidad entre ambos legisladores se ha intensificado en los últimos meses debido a constantes intercambios de acusaciones en redes sociales y durante debates públicos. Tanto Lilly Téllez como Fernández Noroña suelen protagonizar confrontaciones verbales que rápidamente se viralizan por el tono directo y polémico que utilizan.

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En esta ocasión, el tema de las salas VIP en el AICM también abrió discusión entre usuarios sobre privilegios, acceso a espacios exclusivos y el uso político de este tipo de situaciones cotidianas.

Hasta el momento, ninguno de los dos senadores ha dado señales de bajar el tono de la confrontación, la cual continúa alimentando el debate político y mediático en plataformas digitales.

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