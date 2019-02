—Sí. La grandeza es de ella, por aceptármelas. No la conozco, entonces le escribí en sus redes sociales y después pedí el número, pero ella ya me había respondido en Instagram. Todo el movimiento feminista me enseñó mucho. Cuando estudiaba en (la escuela de) Julio Bocca volvía en el 109 a las 12 y llegaba a la 1 a la parada; yo creía que si me vestía con joggineta y estaba encapuchada iba a poder caminar tranquila esas siete cuadras hasta mi casa, que eso me iba a resguardar. Y que si me pasaba algo por usar un shortcito en vez de ese jogging, iba a ser mi culpa. Todo esto me enseñó eso, a calmar el prejuicio hacia mi género y también a darme cuenta de los números (de femicidios); ese momento fue tremendo. Son estadísticas increíbles. Por eso agradezco a este movimiento que le puso luz a muchas cosas. Si bien hay muchas críticas hacia el movimiento, todo momento revolucionario crea eso.