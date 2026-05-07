Meghan Markle revela dos fotos inéditas de sus hijos por el séptimo cumpleaños de Archie: “Felicidades a nuestro dulce niño”

Meghan Markle y sus hijos, Archie y Lilibet, en una composición fotográfica (Instagram / Infobae)

El 6 de mayo de 2019 es una fecha grabada en la memoria del príncipe Harry y Meghan Markle. Aquel lunes de primavera, la vida de los duques de Sussex cambió para siempre con el nacimiento de Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Nadie podía imaginar entonces, mientras el mundo celebraba la llegada del bebé real en el Portland Hospital de Londres, que aquel nacimiento era la semilla de un tsunami sin precedentes. Once meses después, la estructura de la monarquía británica se tambalearía con el anuncio del Megxit: la decisión de la pareja de dar un paso atrás en sus obligaciones reales para buscar la independencia en Estados Unidos.

Hoy, siete años después, Archie crece lejos de los protocolos de palacio, en un entorno de privacidad que sus padres han defendido con uñas y dientes. Sin embargo, en una excepción cargada de simbolismo, los Sussex han querido romper su habitual discreción para compartir su alegría con el mundo. “Feliz cumpleaños a nuestro dulce niño”, ha escrito Meghan Markle a su primogénito, acompañando el mensaje de dos instantáneas que resumen la dualidad de su vida: el pasado británico y el presente californiano.

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Archie y Lilibet en una imagen publicada por Meghan Markle en su cuenta de Instagram (Instagram / @meghan)

Las imágenes compartidas por los duques son un regalo para los seguidores de la crónica real. En una de ellas, se observa el presente de Archie: el niño camina por la playa junto a su inseparable compañera de juegos, su hermana Lilibet Diana, quien en apenas un mes celebrará su quinto cumpleaños. Es la viva estampa de la libertad que Harry tanto anhelaba para su descendencia.

La otra imagen es un viaje emocional al origen. Se trata de una de las primeras fotografías que le hicieron al pequeño tras haber nacido en Londres. En ella, el niño —que ocupa el sexto puesto en la línea sucesoria al trono británico— aparece dormido plácidamente sobre el pecho de su padre, tapado con una toquilla, mientras un Harry visiblemente emocionado le observa desde la cama. Es el retrato de un vínculo que, según fuentes cercanas, ha sido el motor de todas las decisiones vitales del Príncipe.

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Una crianza lejos del foco mediático

La vida de Archie y Lilibet en Montecito dista mucho de la que llevan sus primos, los príncipes de Gales, en Windsor. Según ha declarado una persona del entorno de los Sussex a la revista People, el objetivo de Harry y Meghan es claro: “Les dan a sus hijos espacio para ser ellos mismos, para que sus diferentes personalidades florezcan”. Esta libertad es, para el duque de Sussex, una prioridad absoluta tras haber crecido bajo la constante presión mediática.

En sus intervenciones públicas, los padres describen a Archie como un niño “hablador, enérgico y dulce”, con una sensibilidad especial para la música y sueños de ser astronauta o piloto. Como curiosidad, entre sus primeras palabras figuraron “cocodrilo” y, de forma muy significativa, “abuela”. Y es que en el hogar de los Sussex, la figura de la siempre recordada Diana de Gales está presente cada día.

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El príncipe Harry y Meghan Markle con sus hijos en Disney. (Instagram @meghan)

El aniversario de Archie coincide este año con una efeméride agridulce: el tercer aniversario de la coronación de su abuelo, Carlos III. Aquel evento histórico fue el que otorgó oficialmente a Archie el título de Príncipe, un derecho que le correspondía por nacimiento al convertirse en nieto del monarca, pero que estuvo rodeado de una intensa polémica mediática tras la entrevista de los Sussex con Oprah Winfrey.

Hoy, mientras las campanas de la Abadía de Westminster resuenan en la memoria de Londres por el aniversario del monarca, en California el pequeño príncipe Archie sopla siete velas rodeado de naturaleza, lejos de los uniformes y las genuflexiones, confirmando que la apuesta de sus padres por una vida diferente es ya una realidad consolidada.

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