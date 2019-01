"Ahí fue cuando expliqué que no iba a estar en esa parte. Él agarró y me dijo qué creía yo, que iba a poder decidir todo lo que yo quisiera. Me lo dijo mal. Delante de todo el mundo. Y se fue. Obviamente yo no me quedé callado. Eso me molestó muchísimo. Me pareció una falta de respeto porque no tenía razón, y aunque tuviese razón, me lo tendría que haber dicho en otro momento, por respeto hacia mí. Me lo dijo en un mal tono", continuó.