México

Asesinan a María Lucía Mora, dirigente de Morena en Valle de Allende, Chihuahua

Su esposo también fue atacado a balazos y es reportado como grave

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La noche de este martes, la dirigente municipal de Morena en Valle de Allende, Chihuahua, María Lucía Mora, fue asesinada a balazos. (Facebook: Emergencias Region Centro Sur)
La noche de este martes, la dirigente municipal de Morena en Valle de Allende, Chihuahua, María Lucía Mora, fue asesinada a balazos. (Facebook: Emergencias Region Centro Sur)

María Lucía Mora, dirigente municipal de Morena en Valle de Allende, Chihuahua, fue asesinada a balazos la noche de este martes afuera de una farmacia en la colonia Nicolás Fernández. Su esposo, quien la acompañaba al momento del ataque, resultó herido de gravedad y permanece hospitalizado bajo custodia policial.

¿Qué se sabe del ataque?

De acuerdo con la información de medios locales, la pareja acababa de arribar a su vivienda a bordo de un automóvil Honda color azul cuando sujetos armados abrieron fuego en su contra. Mora intentó descender del vehículo cuando fue alcanzada por múltiples impactos de bala.

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Los vecinos de la colonia Nicolás Fernández, al escuchar las detonaciones, alertaron de inmediato al sistema de emergencias 911, por lo que momentos después llegaron paramédicos y elementos de seguridad al sitio. Al arribar, los paramédicos encontraron a la mujer, identificada como Lucía Guadalupe Mora Ávalos, sin signos vitales dentro del automóvil.

Lucía Guadalupe Mora Ávalos, conocida en la región como Piña, era maestra. (Redes sociales)
Lucía Guadalupe Mora Ávalos, conocida en la región como Piña, era maestra. (Redes sociales)

El esposo de la víctima recibió los primeros auxilios en el lugar y fue trasladado de urgencia a un hospital de la región, donde su estado de salud se reporta como delicado. Agentes de seguridad lo custodian mientras avanza la investigación.

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Buscan a los responsables

Elementos de distintas corporaciones policiacas acordonaron la colonia Nicolás Fernández tras los reportes de detonaciones recibidos en el sistema de emergencias.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento de evidencias balísticas e inició la integración de la carpeta de investigación.

(Facebook: Más Ruido Parral TV)
(Facebook: Más Ruido Parral TV)

Las corporaciones desplegaron además un operativo de búsqueda en las salidas del municipio y zonas aledañas en busca de los agresores. Hasta el cierre de esta información, las autoridades no habían informado sobre personas detenidas ni dado a conocer el posible móvil del ataque.

María Lucía Mora, a quien en la región también conocían como “Pina”, era reconocida en la región tanto por su liderazgo al frente de la estructura municipal de Morena como por su labor como maestra de preescolar.

Hasta el cierre de esta información, ni la dirigencia local de Morena ni la Fiscalía General del Estado de Chihuahua habían emitido un pronunciamiento oficial sobre el asesinato de Lucía Guadalupe Mora Ávalos.

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