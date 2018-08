"Yo me preocupo por mi hija. Me ocupé de ella, la escuché llorar y ese es el dolor más grande que puede sentir una mamá. Cabré dejó de existir. Sólo persistía su existencia si estaba con mi hija. Después de lo que sucedió, automáticamente dejó de existir en mi vida. No me interesó más ni me interesa ahora. Quien provoca dolor a mis hijos, para mí pierden existencia", agregó la actriz sobre la relación de su hija.