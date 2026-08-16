“Enemigo público N°1”: la brutal crítica de la prensa inglesa a Enzo Fernández tras ser abucheado por los hinchas del Chelsea

Las repercuciones en Inglaterra tras los abucheos que recibió Enzo Fernández por los hinchas del Chelsea (John Walton/PA via AP)

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Enzo Fernández quedó en el centro de los flashes en Inglaterra tras el tenso episodio que se vivió en su vuelta al Chelsea en Stamford Bridge. Luego de la polémica que se generó por el gol que convirtió en las semifinales del Mundial 2026 con la selección argentina, el volante fue abucheado por una parte de las tribunas de sus hinchas, pese a que también recibió el apoyo de otra grada. En medio de los rumores sobre una posible salida al Manchester City, medios británicos apuntaron con dureza contra el mediocampista albiceleste.

La reacción del público tuvo continuidad al día siguiente en los diarios ingleses, que concentraron sus críticas más en el contexto de las negociaciones y en lo ocurrido fuera del campo que en su actuación ante la Real Sociedad “PUBLIC ENEMY NO.1 (ENEMIGO PÚBLICO NO.1)”, tituló en su portada el medio Sunday Mirror Sport. “Incluso los aficionados del Chelsea abuchean a Enzo, el villano del Mundial”, agregó en la bajada, en alusión al gol del empate de la selección argentina en el 2-1 sobre Inglaterra por la semifinal del Mundial

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“PUBLIC ENEMY NO.1 (ENEMIGO PÚBLICO NO.1)”, tituló en su portada el medio Sunday Mirror Sport. “Incluso los aficionados del Chelsea abuchean a Enzo, el villano del Mundial”, agregó en la bajada

Otra de las portadas agresivas fue la de Star: “BOO ARE YA?”, en consonancia con un juego de palabras con la expresión de tribuna “Who are ya? (¿Quién eres?)” en el que “who (quién)” fue reemplazado por “boo”, “abucheo”. Debajo, el tabloide resumió el episodio con la frase “los aficionados locales le hacen un gesto obsceno a Enzo en su regreso al Bridge” y agregó “la reacción negativa pone en duda el futuro”, con la idea de que la reacción de los hinchas volvía a instalar dudas sobre su continuidad.

Una línea parecida adoptó Sunday People Sport, que abrió con “BOO FLAG (Bandera de abucheos)”. La bajada decía: “Los aficionados del Chelsea echan a Fernández al volver el villano del Mundial al Bridge”, una formulación que interpretó los silbidos como una señal para que el argentino abandone el club. El enfoque de The Sunday Telegraph fue más sobrio. El diario tituló “Fernández booed (Fernández abucheado)” y en la bajada habló de una recepción hostil, vinculada a las versiones sobre una transferencia por 120 millones de libras.

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“BOO FLAG (Bandera de abucheos)”, tituló Sunday People Sport. La bajada remató: “Los aficionados del Chelsea echan a Fernández al volver el villano del Mundial al Bridge”

Su regreso se produjo el sábado, en la victoria 3-1 frente a la Real Sociedad, último amistoso del equipo antes del inicio de la temporada. Entró a los 17 minutos del segundo tiempo por Reece James y recibió del defensor inglés la cinta de capitán antes de que dejara la cancha. La respuesta de la tribuna fue dividida. Un sector lo silbó en medio de la incertidumbre que rodeó al jugador durante el mercado, mientras otro lo aplaudió y entonó “Ohhh Enzo Fernández” cuando tomó el brazalete.

El nombre del volante de 25 años quedó en el centro del mercado por el interés del Manchester City. Ante los crecientes rumores y las charlas del elenco dirigido por Enzo Maresca con el entorno del futbolista nacido en River Plate, Chelsea fijó un plazo para recibir una propuesta contundente: una operación de 120 millones de libras esterlinas (más de USD 160 millones) para sacar al futbolista que tiene contrato hasta 2032.

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Abucheos y cánticos a favor para Enzo Fernández en Chelsea

El plazo fijado por el club londinense para recibir propuestas venció sin ofertas que cumplieran sus condiciones, por lo que todo indica que el campeón del mundo seguirá en el club durante la temporada 2026/27. No obstante, periodistas especializados como Fabrizio Romano, puntualizaron en que Manchester City todavía evalúa una posible oferta, al punto de que trabaja en ventas para solventar su compra.

Algunos días atrás, en el clímax del rumor de su llegada al Manchester City, Oliver Holt en su columna de opinión en Daily Mail catalogó a Enzo Fernández como “la cara del juego sucio”.

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Mientras tanto, Xabi Alonso, flamante técnico del Chelsea, dio señales de respaldo deportivo. Después de sus vacaciones posteriores al Mundial, Fernández se reincorporó a los entrenamientos, sumó minutos en el último ensayo de pretemporada y recibió la cinta de capitán ante la Real Sociedad, además del apoyo de varios compañeros al final del partido.

“BOO ARE YA?”, tituló Sport Star, en consonancia con un juego de palabras con la expresión de tribuna “Who are ya? (¿Quién eres?)” en el que “who (quién)” fue reemplazado por “boo”, “abucheo”.