El Departamento de Estado de EE.UU. certificó a El Salvador para liberar fondos de cooperación

El Departamento de Estado de Estados Unidos certificó que El Salvador, Guatemala y Honduras cumplen los requisitos para acceder a fondos de cooperación financiera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Departamento de Estado de Estados Unidos certificó que El Salvador, Guatemala y Honduras cumplen con los requisitos para acceder a fondos de cooperación financiera, tras constatar que los tres países avanzan en áreas clave como el combate a la corrupción, la lucha contra el narcotráfico y la protección de derechos humanos. Esta certificación, emitida por las autoridades estadounidenses, permite que los gobiernos centroamericanos puedan acceder a la mitad de los recursos asignados por Washington en materia de asistencia económica y de seguridad.

Según la documentación oficial, la certificación corresponde a la sección 7045 (b) (2) (A) de la Ley de asignaciones de seguridad nacional, Departamento de Estado y programas relacionados de 2026. El cumplimiento de los requisitos es condición indispensable para liberar el 50% de los fondos anuales destinados a cooperación con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras. El proceso de verificación incluyó la presentación de un memorando de justificación ante el Congreso de Estados Unidos, donde se expuso el avance de cada país en los temas evaluados.

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Los recursos que se habilitan están dirigidos a fortalecer áreas como la seguridad pública, la transparencia institucional y el desarrollo económico. También se destinan a programas para reducir la migración irregular, mejorar las condiciones de vida y robustecer los sistemas judiciales y electorales. Las transferencias solo pueden ejecutarse si los países mantienen los estándares definidos por el Gobierno de Estados Unidos, que realiza revisiones periódicas.

La certificación habilita el 50% de los fondos anuales de asistencia económica y de seguridad asignados por Washington a El Salvador, Guatemala y Honduras. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

La certificación establece que El Salvador cumple con 10 condiciones específicas, lo que le permite acceder a fondos que pueden utilizarse en proyectos de seguridad, combate a delitos transnacionales y apoyo a sectores vulnerables. Entre los beneficios más relevantes destaca la posibilidad de financiar políticas contra la pobreza, fortalecer los sistemas de protección de derechos humanos y mejorar el entorno de inversión para empresas nacionales y extranjeras.

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Las diez condiciones que, según el Departamento de Estado, actualmente cumple El Salvador son:

1. Combatir la corrupción y la impunidad mediante investigaciones y procesos contra funcionarios, militares y policías con acusaciones creíbles, así como mejorar estrategias antilavado de dinero y delitos financieros.

2. Implementar reformas, políticas y programas para fortalecer el Estado de derecho, incrementar la transparencia institucional, asegurar la independencia judicial y electoral.

3. Proteger los derechos de defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, grupos de la sociedad civil, partidos opositores y medios independientes.

4. Proporcionar seguridad y garantizar la rendición de cuentas de las autoridades, delimitando la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y respetando el debido proceso.

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5. Desarrollar programas para prevenir y reducir la violencia contra mujeres y niñas.

Los fondos de cooperación con Estados Unidos apuntan a seguridad pública, transparencia institucional, desarrollo económico y reducción de la migración irregular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Aplicar políticas para reducir la pobreza y promover el crecimiento económico, fortaleciendo el sistema educativo y los programas para jóvenes en riesgo.

7. Cooperar con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, la trata y el tráfico de personas y otros delitos transnacionales.

8. Colaborar en el retorno, repatriación y reintegración de migrantes.

9. Adoptar medidas para asegurar fronteras, contener la migración masiva, informar sobre los riesgos de migrar hacia la frontera sur de Estados Unidos, combatir la delincuencia y la violencia, generar oportunidades económicas y fortalecer los servicios públicos.

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10. Mejorar el entorno para la operación e inversión de empresas nacionales y extranjeras, incluyendo reformas fiscales y mecanismos legales para resolver disputas y reembolsar impuestos a compañías estadounidenses.

Con la certificación, El Salvador podrá acceder a recursos para proyectos que buscan mejorar la seguridad, potenciar el desarrollo social y económico o fortalecer el sistema democrático. La obtención de estos fondos depende del cumplimiento permanente de las condiciones establecidas y de la capacidad del gobierno para demostrar avances en cada área evaluada.