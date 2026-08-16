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Acribillaron a un mototaxista y los capturaron minutos después en Santa Rosa, Guatemala

La Policía Nacional Civil les cerró el paso a pocos metros de la escena e incautó dos pistolas, una Glock y una Taurus, de uso ilegal

La PNC reporta el decomiso anual de entre 4,000 y 5,000 armas de fuego ilegales, un factor que alimenta el sicariato y dificulta las investigaciones en Guatemala.
Dos presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha fueron capturados tras un ataque armado contra un conductor de mototaxi en Santa Rosa, Guatemala. (PNC de Guatemala)
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Dos presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha, fueron capturados justo minutos después de haber protagonizado un ataque armado contra un conductor de mototaxi en Santa Rosa, Guatemala.

El hecho ocurrió la mañana de este domingo en el municipio de Barberena, del departamento de Santa Rosa; cuando el piloto del mototaxi, identificado como trabajador del transporte ligero, fue interceptado y ultimado a balazos a corta distancia.

Los agresores intentaron huir en un automóvil, pero agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) desplegaron un operativo motorizado que permitió cerrarles el paso a pocos metros de la escena.

Los detenidos fueron identificados como Danilo Orlando Bran, de 31 años, y Abner Aarón Toj Bran, de 21 años, ambos presuntos miembros de la Mara Salvatrucha, supuestos extorsionistas de los pilotos de los mototaxis conocidos como Tuc Tuc.

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La PNC reporta el decomiso anual de entre 4,000 y 5,000 armas de fuego ilegales, un factor que alimenta el sicariato y dificulta las investigaciones en Guatemala.
Los detenidos fueron identificados como Danilo Orlando Bran, de 31 años, y Abner Aarón Toj Bran, de 21, ambos señalados como miembros de la Mara Salvatrucha. (PNC de Guatemala)

Durante la inspección del vehículo, los agentes incautaron dos armas de fuego de uso ilegal, una pistola Glock y una Taurus, presuntamente utilizadas en el crimen.

Según la base de datos policial, Danilo Bran registra antecedentes penales por delitos vinculados a posesión de droga y robo, con ingresos a prisión en 2019 y 2024.

Las autoridades investigan si el ataque se relaciona con extorsiones o enfrentamientos territoriales vinculados al narcomenudeo en la región suroriental.

Los sindicados quedaron a disposición de un juzgado local para determinar su situación jurídica.

Violencia contra el transporte y causas de los atentados armados

El sector de transporte público y comercial en Guatemala enfrenta altos niveles de criminalidad. Las estadísticas de la PNC y observatorios de violencia reflejan que cada año se reportan cientos de ataques armados directos a pilotos y ayudantes.

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Asociaciones de transportistas y reportes oficiales estiman que más del 60% de las muertes violentas en el sector se concentran en áreas urbanas y periurbanas de departamentos como Guatemala, Escuintla, Quetzaltenango y Santa Rosa.

La PNC reporta el decomiso anual de entre 4,000 y 5,000 armas de fuego ilegales, un factor que alimenta el sicariato y dificulta las investigaciones en Guatemala.
La Policía Nacional Civil incautó una pistola Glock y una Taurus, dos armas de fuego de uso ilegal que habrían sido utilizadas en el ataque armado. (PNC de Guatemala)

Los conductores de mototaxis resultan especialmente vulnerables, ya que sus rutas facilitan el accionar de grupos criminales.

El principal móvil identificado es la extorsión: estructuras como la Mara Salvatrucha y la Barrio 18 exigen pagos periódicos, conocidos como “bonos” o cuotas semanales, bajo amenaza de muerte. El atraso o negativa en el pago suele detonar ataques ejemplares.

Además, las disputas territoriales por el control de plazas de narcomenudeo y rutas de cobro, así como la resistencia al asalto, figuran entre los motivos de los atentados.

Incidencia de capturas por portación de armas ilegales o robadas

El uso de armas de fuego ilegales representa uno de los principales retos para las fuerzas de seguridad en la lucha contra el sicariato.

Datos de la Policía Nacional Civil indican el decomiso anual de entre 4,000 y 5,000 armas de fuego ilegales en todo el país. De ese total, entre un 25% y 30% corresponde a armas robadas o con registros balísticos alterados, lo que dificulta las investigaciones del Ministerio Público.

El flujo de armas robadas a empresas de seguridad privada o particulares, así como el contrabando fronterizo, alimenta la red de sicariato y fortalece a las bandas criminales.

Si bien la falta de trazabilidad obstaculiza las pesquisas iniciales, los sistemas de cotejo balístico han permitido vincular una misma arma incautada a múltiples hechos violentos ocurridos en diferentes zonas.

Las autoridades mantienen operativos en la región suroriental con el objetivo de frenar la escalada de violencia y contener el avance de las estructuras criminales en el territorio guatemalteco.

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Mara SalvatruchaGuatemalaExtorsiónAtaque armado

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