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División Antinarcóticos decomisó droga en automóvil con placas guatemaltecas en territorio salvadoreño

El operativo se ejecutó en la colonia Costa Azul, en Chiltiupán, La Libertad Costa, con apoyo de la División Antinarcóticos, y dejó el decomiso de la droga y del vehículo utilizado

Primer plano de dos manos masculinas con muñecas unidas por esposas metálicas sobre fondo oscuro.
El operativo en El Salvador se realizó con apoyo de la División Antinarcóticos para combatir el tráfico y la posesión de drogas en la región.(Imagen Ilustrativa Infobae)
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En un operativo reciente llevado a cabo en la colonia Costa Azul, ubicada en Chiltiupán, La Libertad Costa, las autoridades de El Salvador reportaron la detención de dos personas que transportaban marihuana en un vehículo con placas guatemaltecas. Este procedimiento, ejecutado con el apoyo de la División Antinarcóticos, responde a los esfuerzos por combatir el tráfico y la posesión de drogas en la región.

Durante un procedimiento de rutina, la Policía Nacional Civil (PNC) identificó a los sujetos como Erick Alfredo Valles Centeno, de nacionalidad salvadoreña y 19 años de edad, y Emiltze Eileen Hasse, ciudadana guatemalteca de 31 años. Ambos fueron interceptados mientras se desplazaban en un automóvil registrado en Guatemala, lo que llamó la atención de los agentes encargados de la vigilancia.

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La intervención permitió el decomiso de marihuana y del vehículo utilizado para el traslado de la sustancia. Las autoridades han enfatizado que estas acciones buscan frenar el flujo de drogas ilícitas en el territorio nacional y mantener bajo control los corredores utilizados por organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes.

La PNC reportó la detención de dos personas que transportaban marihuana en un vehículo con placas guatemaltecas en Costa Azul, Chiltiupán, La Libertad Costa. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)
La PNC reportó la detención de dos personas que transportaban marihuana en un vehículo con placas guatemaltecas en Costa Azul, Chiltiupán, La Libertad Costa. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

De forma inmediata las autoridades policiales no han brindado detalles si los detenidos forman parte de una red delictiva que opera en la zona o habrían ingresado al país con la droga.

La Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas establece sanciones que varían según la cantidad de sustancia incautada, la conducta observada y el propósito de tenencia, tráfico, cultivo o elaboración. Por posesión y tenencia de drogas, las penas pueden oscilar entre uno y quince años de prisión, mientras que para el tráfico ilícito, incluidos el transporte, la venta, la distribución y el almacenamiento, la legislación prevé sentencias de entre diez y quince años, de acuerdo con el artículo 33 del mismo marco legal.

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Los tribunales salvadoreños han impuesto históricamente penas significativas a personas extranjeras involucradas en casos similares, con condenas que fluctúan entre diez, doce y quince años de cárcel, dependiendo tanto de la cantidad de droga incautada como de la gravedad del expediente judicial. Este enfoque legal responde a la necesidad de disuadir el uso del país como punto de tránsito o almacenamiento de sustancias prohibidas, reforzando la cooperación entre las autoridades nacionales y extranjeras en la persecución de este tipo de delitos.

El procedimiento en Costa Azul representa un nuevo caso en el que ciudadanos de distintas nacionalidades se ven involucrados en delitos relacionados con estupefacientes en territorio salvadoreño. La intervención de la División Antinarcóticos subraya la importancia de los controles fronterizos y de carretera en la detección temprana de actividades ilícitas.

Mano de adolescente sosteniendo una pequeña bolsa transparente con cogollos de cannabis secos, con una mochila verde oliva y un cuaderno desenfocados al fondo
La Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas prevé penas de uno a quince años por posesión y tenencia de drogas en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La PNC recordó a la población que la ley es clara en relación con la posesión y el transporte de drogas, advirtiendo que toda persona sorprendida con sustancias ilícitas será puesta a disposición de las autoridades competentes para enfrentar el debido proceso penal. La institución mantiene activo su despliegue operativo en áreas estratégicas con el objetivo de impedir el desplazamiento de cargamentos ilegales hacia otras zonas del país o fuera de sus fronteras.

Las investigaciones continúan para determinar si los detenidos forman parte de una red más amplia dedicada al tráfico de drogas y si existen nexos con estructuras criminales que operan entre El Salvador y Guatemala. El caso será remitido a los tribunales especializados, donde se definirá la situación jurídica de Valles Centeno y Hasse en función de las pruebas recabadas y del marco legal vigente.

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