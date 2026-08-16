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Ángel Illescas, floricultor, sobre el cultivo de los geranios: “Con tres consejos básicos los tenéis florecidos todo el año”

El experto explica cuáles son los cuidados esenciales para mantener estas plantas sanas y cómo prevenir una de sus principales plagas

Los geranios son un de las flores más populares
Montaje Infobae en el que aparece Ángel Illescas
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La jardinería es uno de los pasatiempos que más ha aumentado su popularidad en los últimos años. En una época en la que el estrés y la hiperconectividad forman parte de la rutina de miles de personas, tener un espacio para cuidar de tus plantas y flores puede ser de gran ayuda.

Entre las especies más habituales en balcones, terrazas y jardines se encuentran los geranios, unas plantas conocidas por su resistencia y por la intensidad de su floración durante los meses más cálidos.

Ángel Illescas Nombela, floricultor que publica contenido en redes sociales, ha subido un vídeo en su cuenta de TikTok (@angelillescasnombela) profundizando sobre los cuidados que necesita esta flor. “¿Sabías que los geranios con tres consejos básicos los tenéis florecidos todo el año?”, introduce a modo de pregunta el experto.

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Tres claves para que tus geranios estén sanos todo el año

El primer consejo del floricultor está relacionado con eliminar las flores marchitas. Cuando una flor comienza a secarse, recomienda retirarla junto con su tallo desde la parte inferior. De esta forma, se evita que la planta concentre recursos en esa flor y se favorece que continúe produciendo nuevas.

No hay que preocuparse demasiado si el calor hace que algunas flores se marchiten antes de tiempo: el experto señala que basta con retirarlas para que el geranio pueda continuar con su floración.

El segundo punto que destaca es el abono. Los nutrientes son importantes para mantener los geranios con un crecimiento adecuado y favorecer su floración, especialmente cuando se cultivan en macetas, donde el sustrato puede perder nutrientes con mayor rapidez.

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De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

En este caso, Ángel Illescas recomienda utilizar un abono específico para cítricos por su contenido en potasio y micronutrientes, aunque esta es una recomendación particular del experto. Las fuentes hortícolas consultadas señalan que los geranios pueden beneficiarse de fertilizantes equilibrados y advierten de que un exceso de abonado también puede perjudicar la planta. Por ello, lo más importante es seguir las indicaciones de la etiqueta del producto elegido.

Por último, el floricultor señala como una de las principales amenazas para estas plantas al taladro del geranio, una plaga causada por la mariposa Cacyreus marshalli. Sus larvas pueden entrar en las flores, los capullos y los tallos, donde forman galerías y provocan daños en la planta.

Una de las señales que pueden alertar de su presencia son los agujeros y otros daños en las flores nuevas. Ante este problema, el floricultor recomienda realizar tratamientos preventivos con jabón potásico una vez a la semana.

Otros cuidados que ayudan a mantener los geranios en buen estado

Más allá de estos tres consejos, hay otros cuidados que pueden marcar la diferencia a la hora de mantener los geranios sanos y con una floración abundante. Uno de los más importantes es la ubicación: necesitan buena iluminación y varias horas de luz al día, aunque durante los periodos de calor más intenso conviene protegerlos de las horas de sol más fuertes.

También es importante controlar el riego y evitar tanto que el sustrato permanezca completamente seco durante demasiado tiempo como el exceso de agua. Para ello, la maceta debe contar con un buen drenaje que permita eliminar el agua sobrante. Además, conviene revisar periódicamente las hojas y los tallos para detectar a tiempo posibles plagas, manchas o signos de deterioro.

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