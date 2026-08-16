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UNAM en el radar mundial: lo que dice de México el nuevo Ranking de Shanghái

El país aparece con la máxima casa de estudios en el bloque 201-300 y con otra institución fuera de las primeras 500

El listado ARWU, elaborado por ShanghaiRanking Consultancy y difundido por EFE, analiza a más de 2 mil 500 instituciones, pero solo publica a las mil con mejor desempeño académico e investigación
El listado ARWU, elaborado por ShanghaiRanking Consultancy y difundido por EFE, analiza a más de 2 mil 500 instituciones, pero solo publica a las mil con mejor desempeño académico e investigación
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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se ubicó nuevamente en el rango 201-300 de la edición 2026 del Academic Ranking of World Universities (ARWU), conocido mundialmente como el Ranking de Shanghái, de acuerdo con los resultados publicados por ShanghaiRanking Consultancy y difundidos por la agencia EFE.

El listado evaluó a más de 2 mil 500 universidades en todo el planeta, aunque únicamente dio a conocer a las mil instituciones con mejor desempeño según su metodología. La posición de la UNAM confirma su presencia constante dentro de ese universo global, aunque sin avances significativos respecto a ediciones recientes.

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México coloca solo dos universidades entre las mil mejores

Según el reporte, el país tiene dos universidades entre las mil mejores del mundo:

  • La UNAM, ubicada en el bloque 201-300.
  • Una segunda institución mexicana, dentro de las mil clasificadas, aunque fuera de las primeras 500.

La cifra deja a México por detrás de otras naciones latinoamericanas en este ejercicio. Brasil encabeza la región con una universidad entre las primeras 200, tres dentro de las mejores 500 y 14 instituciones en el bloque de las mil. Argentina, por su parte, también logró colocar una universidad en el rango de las primeras 300, a la par de la UNAM.

En redes sociales, el periodista Carlos Ramírez F. (@CarlosRamirezF) señaló que la UNAM se encuentra “en un muy lejano 200-300 a nivel global” y afirmó que la institución habría llegado a ubicarse entre las posiciones 150-200, un rango que —de acuerdo con su publicación— habría perdido en 2017. Este señalamiento corresponde a una publicación difundida a través de la red social X y no forma parte del comunicado oficial de ShanghaiRanking Consultancy, por lo que se presenta aquí como una referencia atribuida a esa fuente.

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El país aparece con la máxima casa de estudios en el bloque 201-300 y con otra institución fuera de las primeras 500, mientras Brasil suma 14 en el listado y Argentina ubica una en las primeras 300
El país aparece con la máxima casa de estudios en el bloque 201-300 y con otra institución fuera de las primeras 500, mientras Brasil suma 14 en el listado y Argentina ubica una en las primeras 300

Harvard recupera el trono global; Princeton avanza y Oxford retrocede

El podio del ranking 2026 se mantuvo sin cambios frente al año anterior, encabezado por instituciones estadounidenses:

  1. Harvard, Estados Unidos
  2. Stanford, Estados Unidos
  3. MIT, Estados Unidos
  4. Cambridge, Reino Unido
  5. Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos
  6. Princeton, Estados Unidos
  7. Oxford, Reino Unido
  8. Columbia, Estados Unidos
  9. Universidad de Chicago, Estados Unidos
  10. Instituto Tecnológico de California, Estados Unidos

Los movimientos más notorios comenzaron a partir del sexto puesto, con el avance de Princeton y la caída de Oxford dentro del top 10. En conjunto, Estados Unidos reúne 37 universidades entre las primeras 100 del mundo, seguido de China continental, con 16, y el Reino Unido, con ocho.

China estrecha la distancia y ya supera a EEUU en volumen

Aunque Estados Unidos conserva el dominio en los primeros lugares, el panorama cambia cuando se amplía el número de posiciones analizadas. China continental ya supera a Washington en presencia total dentro del ranking:

  • Primeras 500 universidades: China suma 115 instituciones, frente a 111 de Estados Unidos.
  • Primeras mil universidades: China coloca 234 instituciones, contra 187 estadounidenses.
  • Avance anual: la presencia china entre las mejores 100 pasó de 13 a 16 universidades en un solo año.

Ese crecimiento se refleja también en las posiciones individuales más altas: Tsinghua ocupa el lugar 18 y la Universidad de Pekín, el 22, consolidando a ambas instituciones como referentes académicos en Asia. La Universidad de Tokio se mantiene como la mejor de Japón, en el puesto 30, mientras la Universidad Nacional de Singapur ascendió al 53.

¿Cómo se construye el Ranking de Shanghái?

El Academic Ranking of World Universities (ARWU) se centra principalmente en la investigación y la producción académica de cada institución. Por esa razón, no evalúa de forma directa aspectos como el costo de las colegiaturas, la experiencia estudiantil o la dificultad del proceso de admisión, elementos que sí consideran otros rankings internacionales.

Entre sus indicadores principales se encuentran:

  • Número de egresados y personal académico ganadores del Premio Nobel o la Medalla Fields.
  • Cantidad de investigadores altamente citados, según Clarivate.
  • Artículos publicados en las revistas Nature y Science.
  • Producción científica indexada en bases de datos internacionales.
  • Rendimiento académico per cápita de cada universidad.
El desempeño de la máxima casa de estudios mexicana vuelve a ubicarse en el bloque 201-300, entre más de dos mil 500 evaluadas, y reabre el debate sobre cómo fortalecer la investigación y su impacto internacional
El desempeño de la máxima casa de estudios mexicana vuelve a ubicarse en el bloque 201-300, entre más de dos mil 500 evaluadas, y reabre el debate sobre cómo fortalecer la investigación y su impacto internacional

Lo que representa para México

La permanencia de la UNAM en el bloque 201-300, junto con la presencia de una segunda universidad mexicana entre las mil mejores, mantiene al país dentro del mapa global de instituciones con mayor producción científica, aunque en un contexto donde China amplía su ventaja numérica y Brasil se consolida como el referente latinoamericano en este tipo de mediciones. El resultado de 2026 se suma así a una serie de ediciones en las que la posición de la máxima casa de estudios mexicana no ha registrado variaciones sustanciales.

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