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Organismos multilaterales estiman que Panamá necesita inversiones por $19 mil millones hacia el 2030

Apuntan a que la inversión, infraestructura y competitividad reducirán las brechas existentes

Edificio en construcción con trabajadores, grúa de construcción elevando materiales, andamios, barreras de seguridad y un horizonte urbano de rascacielos.
Trabajadores de la construcción laboran en la parte superior de un edificio en la ciudad de Panamá, la infraestructura continúa siendo un motor fundamental para el desarrollo del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Panamá necesitará inversiones estimadas en $19 mil millones hacia 2030 para reducir las brechas de infraestructura, de acuerdo con estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Solo en proyectos de agua potable, saneamiento, drenajes pluviales, control de inundaciones y sistemas de riego se identifican necesidades cercanas a $5.5 mil millones, según estos organismos multilaterales.

Las cifras fueron dadas durante el Foro Económico Empresarial 2026: “Panorama Económico Panamá 2026: Inversión e Infraestructura”, organizado por la Cámara Panameña de la Construcción (Capac).

“La infraestructura continúa siendo un motor fundamental para el desarrollo del país, no solo por su impacto en la productividad y la competitividad, sino también por su capacidad de mejorar la calidad de vida de las personas y crear oportunidades para las futuras generaciones”, Irene Orillac de Simone, presidenta de la Capac.

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Agregó que el crecimiento sostenible solo será posible mediante una estrecha colaboración entre el sector público y el sector privado, basada en el diálogo, la planificación y una visión compartida de país.

Durante el foro, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, presentó la conferencia “Panamá: estabilidad, inversión y crecimiento”. (Capac)
Durante el foro, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, presentó la conferencia “Panamá: estabilidad, inversión y crecimiento”. (Capac)

Eric Parrado, director regional BID Invest, explicó que, si bien el escenario global continúa caracterizado por un crecimiento moderado, Panamá mantiene perspectivas favorables, con una proyección de crecimiento económico del 3.9%.

No obstante, advirtió que el país deberá enfrentar factores externos como las tensiones geopolíticas derivadas de los conflictos en Medio Oriente, la volatilidad de los mercados energéticos, la fragmentación del comercio internacional y la necesidad de preservar el grado de inversión.

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Parrado presentó la ponencia “Panamá 2026: Visión Económica, Inversión y Rol del Sector Privado”, en la que ofreció una visión del entorno macroeconómico internacional y de los principales desafíos que enfrenta Panamá para mantener su ritmo de crecimiento y fortalecer su competitividad.

En cuanto a los retos internos, una nota de la Capac señala que Parrado identificó como prioridades acelerar la modernización de los procesos de permisología, combatir el desempleo, fortalecer las capacidades del capital humano frente a la transformación tecnológica y la inteligencia artificial, cerrar las brechas en materia de agua y saneamiento, y reducir las desigualdades territoriales para impulsar un desarrollo más equilibrado.

Planteó que el crecimiento económico de Panamá dependerá de la articulación de tres motores: un sector privado capaz de movilizar inversión, un Estado que genere estabilidad y reglas claras, y la banca multilateral como catalizadora del financiamiento y la asistencia técnica.

De acuerdo al BID, el siguiente reto será llevar esa planificación a la ejecución mediante proyectos concretos y sostenibles.
De acuerdo con el BID, Panamá mantiene perspectivas favorables, con una proyección de crecimiento económico del 3.9%. Foto: difusión

Como parte de esa estrategia, anunció que IDB Invest proyecta invertir $1,000 millones en Panamá entre 2026 y 2027, monto equivalente a aproximadamente el 1% del Producto Interno Bruto (PIB), con el objetivo de duplicar su actividad en el país mediante el financiamiento de proyectos del sector privado.

La estrategia contempla ofrecer financiamiento de largo plazo, asesoría para la estructuración de proyectos, acompañamiento en APP, garantías financieras y mecanismos de movilización de capital.

En ese contexto, destacó el interés de BID Invest en continuar respaldando proyectos de vivienda social desarrollados por la empresa privada, como parte de su compromiso de impulsar inversiones que contribuyan a reducir el déficit habitacional.

Ana Julia Carreira, secretaria nacional de Asociaciones Público-Privadas (SNAPP), explicó cómo el modelo de Asociaciones Público-Privadas (APP) se consolida como una herramienta estratégica para acelerar el desarrollo de infraestructura y ampliar la capacidad de inversión del país.

Carreira sostuvo que cerrar la brecha de infraestructura constituye uno de los principales desafíos para sostener el crecimiento económico de Panamá.

Irene Orillac de Simone, presidenta de la Capac, destacó que el país necesita proyectos capaces de generar crecimiento económico, empleo y bienestar. (Capac)
Irene Orillac de Simone, presidenta de la Capac, destacó que el país necesita proyectos capaces de generar crecimiento económico, empleo y bienestar. (Capac)

En ese contexto, explicó que las APP permiten complementar la inversión pública mediante la participación del capital privado, facilitando el desarrollo, rehabilitación, operación y mantenimiento de infraestructura estratégica.

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