Temblor hoy en Perú EN VIVO: dos sismos en Lima la madrugada de este domingo, según reporte del IGP del 16 de agosto de 2026

Los recientes sismos de gran magnitud en Colombia y Venezuela, junto a los temblores sentidos en la región central del Perú, han incrementado la inquietud de miles de familias limeñas sobre la seguridad de sus viviendas. Esta situación ha llevado a muchos a replantear la importancia de elegir en qué distrito vivir o mantener su propiedad.
Sismo de magnitud 3.5 al oeste de Chilca, Lima
El Instituto Geofísico del Perú reportó un sismo de magnitud 3.5 localizado a 34 kilómetros al oeste de Chilca, en la provincia de Cañete, Lima. El evento ocurrió a las 04:42 del 16 de agosto de 2026, a una profundidad de 55 kilómetros. La intensidad registrada fue II-III en Chilca, sin reportes de daños.
Sismo de magnitud 3.4 al suroeste de Chilca, Lima
Un sismo de magnitud 3.4 se registró a 14 kilómetros al suroeste de Chilca, Cañete, Lima, según informó el Instituto Geofísico del Perú. El movimiento telúrico ocurrió a la 01:51 del 16 de agosto de 2026, con una profundidad de 40 kilómetros e intensidad II-III en Chilca. No se reportaron incidentes asociados.
Sismos del sábado 15 de agosto
El Instituto Geofísico del Perú informó que cinco movimientos sísmicos sacudieron diferentes zonas del país durante el 15 de agosto de 2026. Los eventos, que se produjeron en las regiones de Junín, Piura, Tumbes e Ica, alcanzaron magnitudes entre 3.3 y 4.5, con profundidades que oscilaron entre 10 y 100 kilómetros. Las autoridades locales indicaron que no hubo reportes de daños graves ni pérdidas humanas.
El Cinturón de Fuego del Pacífico: origen de la actividad sísmica en Perú
Perú se encuentra ubicado sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad tectónica en el mundo. La interacción constante entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana genera una alta frecuencia de movimientos sísmicos, algunos de los cuales alcanzan una intensidad significativa y despiertan preocupación entre los habitantes.
Las autoridades científicas advierten que el país experimenta una recurrencia anual de sismos, lo que exige una cultura de prevención permanente. El IGP señala que, solo entre enero y agosto de 2026, se reportaron 543 movimientos sísmicos, con julio como el mes de mayor actividad.
Sismos históricos y el silencio sísmico en Lima
Expertos del IGP y del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas recuerdan que Lima y el Callao acumulan más de 270 años sin registrar un gran terremoto. El último evento de magnitud catastrófica ocurrió en 1746 y provocó un tsunami que afectó la costa central. Esta ausencia prolongada de un sismo importante mantiene en alerta a los especialistas, quienes insisten en la necesidad de fortalecer la preparación ciudadana.
En comparación, otras regiones del país experimentan actividad sísmica recurrente, pero con menor potencial destructivo por la profundidad y localización de los epicentros.
Sismo en Lima
Un sismo de magnitud 3.4 se registró a las 01:51 de la madrugada del 16 de agosto de 2026, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 40 kilómetros y su epicentro se ubicó a 14 kilómetros al suroeste de Chilca, en la provincia de Cañete, región Lima, en las coordenadas -12.60 de latitud y -76.83 de longitud. La intensidad reportada fue de II-III en Chilca, lo que indica una percepción leve a moderada entre la población local. No se han reportado daños materiales ni víctimas.
¿Qué hacer antes de un sismo? Recomendaciones clave
- Ubicar zonas seguras dentro de la vivienda, alejadas de ventanas y objetos que puedan caer.
- Identificar rutas de evacuación y puntos de encuentro familiares.
- Participar en simulacros nacionales de sismos.
- Contratar un ingeniero para revisar y reforzar la estructura de la vivienda.
- Mantener una mochila de emergencia lista para cada integrante de la familia.
Mochila de emergencia: contenido sugerido
- Agua potable (2 litros por persona por día).
- Alimentos no perecibles como barritas energéticas, enlatados y galletas.
- Linterna y baterías de repuesto.
- Botiquín de primeros auxilios con medicamentos básicos y personales.
- Documentos personales en bolsa hermética.
- Radio portátil con pilas.
- Ropa de abrigo y manta ligera.
- Mascarillas, alcohol en gel, silbato y cuaderno con números de emergencia.
Cómo actuar durante un sismo
Durante el sismo
- Mantener la calma.
- Alejarse de ventanas y objetos que puedan caer.
- Buscar un espacio seguro si no se logra evacuar a tiempo.
- No llamar por teléfono, preferir mensajes de texto.
- No utilizar ascensores.
- Si se conduce, detener el vehículo en un lugar seguro.
Acciones después del sismo
- Revisar si hay daños estructurales en la vivienda.
- Cortar el suministro eléctrico y de gas si se detectan fugas.
- Auxiliar a los heridos y mantenerse atento a posibles réplicas.
- Comunicar la situación a familiares y autoridades mediante mensajes de texto.
- Alejarse del mar hasta descartar la posibilidad de un maremoto.