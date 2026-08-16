Temblor hoy en Perú EN VIVO: dos sismos en Lima la madrugada de este domingo, según reporte del IGP del 16 de agosto de 2026

Sismo en Lima

Un sismo de magnitud 3.4 se registró a las 01:51 de la madrugada del 16 de agosto de 2026, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 40 kilómetros y su epicentro se ubicó a 14 kilómetros al suroeste de Chilca, en la provincia de Cañete, región Lima, en las coordenadas -12.60 de latitud y -76.83 de longitud. La intensidad reportada fue de II-III en Chilca, lo que indica una percepción leve a moderada entre la población local. No se han reportado daños materiales ni víctimas.