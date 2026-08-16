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Honduras acuerda precio de garantía para el arroz y asegura la compra del 100 % de la cosecha nacional

El paquete incluye financiamiento preferencial, un seguro agrícola, apoyo para insumos y nuevas medidas para registrar y ordenar al sector

La baja calidad del grano limita la competitividad del arroz hondureño frente a las importaciones
La agroindustria se comprometió a comprar el 100% de la cosecha nacional de arroz como parte del acuerdo con productores y Gobierno.
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El sector arrocero de Honduras tendrá un nuevo esquema de respaldo para la producción y comercialización de la cosecha, luego de que productores, representantes de la agroindustria y autoridades del Gobierno acordaran medidas para reducir la incertidumbre de la actividad y estimular el crecimiento de la producción nacional.

Uno de los principales puntos definidos es la fijación de un precio de garantía de 545 lempiras por quintal, que estará vigente desde el 1 de abril de 2026 hasta el 31 de marzo de 2027.

La medida busca ofrecer a los productores una referencia de precio durante el período establecido y brindar mayor previsibilidad al momento de planificar las siembras, adquirir insumos y proyectar los ingresos derivados de la cosecha. A este compromiso se suma uno de los acuerdos centrales alcanzados entre las partes: la agroindustria se comprometió a comprar el 100% de la cosecha nacional de arroz.

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El ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería,(SAG) Moisés Molina, señaló que el compromiso de compra representa un elemento para avanzar en la consolidación del sector.

“Ya tenemos concretado el compromiso de la agroindustria de comprar el 100 % de la cosecha nacional, que es un punto de partida fundamental”, afirmó Molina.

El acuerdo también incorpora medidas dirigidas a facilitar el acceso de los agricultores a recursos para financiar sus actividades productivas.

El presidente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, Vidal Cerrato, informó que los productores de arroz podrán acceder a financiamiento y refinanciamiento con una tasa preferencial del 7%.

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El financiamiento está planteado como una herramienta para que los agricultores puedan cubrir las necesidades asociadas al ciclo productivo y, en los casos que corresponda, reestructurar obligaciones financieras.

La disponibilidad de recursos adquiere importancia en una actividad en la que los productores deben asumir costos antes de obtener ingresos por la venta de la cosecha. La preparación de los terrenos, la adquisición de semillas, fertilizantes y otros insumos requiere capital durante las distintas etapas del ciclo agrícola.

Seguro agrícola y fondo de apoyo

Otro de los componentes incluidos en el acuerdo es la incorporación de un seguro agrícola destinado a brindar cobertura ante los riesgos que puedan afectar la producción.

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El esquema establece que el Gobierno asumirá el 80% del costo del seguro, mientras que los productores deberán cubrir el 20% restante.

La medida busca reducir el impacto económico que pueden generar eventos asociados a las condiciones climáticas y otros factores capaces de afectar el rendimiento de las parcelas.

El presidente de la Asociación de Molineros de Arroz de Honduras, Kamal Dieck, anunció la creación de un fondo de entre 6 y 7 millones de lempiras destinado a apoyar directamente a los productores. Los recursos serán utilizados para facilitar el acceso a semilla mejorada, fertilizantes y tecnología agrícola.

Meta de producción y registro de productores

Las autoridades proyectan que el conjunto de medidas permitirá aumentar la producción nacional de arroz entre 20% y 25%. La referencia utilizada para el cálculo es una producción de aproximadamente 450.000 quintales registrada el año anterior.

El incremento proyectado también dependerá de factores como el comportamiento del clima, la disponibilidad de insumos, el acceso oportuno al financiamiento y el rendimiento obtenido durante el ciclo agrícola.

Dentro del proceso de reorganización del sector, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, a través de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria, llevará a cabo un censo nacional de productores de arroz.

El objetivo es actualizar la información disponible sobre quienes participan en la actividad y conocer con mayor precisión las características de cada unidad productiva.

La Secretaría de Agricultura y Ganadería hará un censo nacional y emitirá un carnet único con código QR para registrar a los productores de arroz y seguir los programas de apoyo.
La Secretaría de Agricultura y Ganadería hará un censo nacional y emitirá un carnet único con código QR para registrar a los productores de arroz y seguir los programas de apoyo.

Como parte de este proceso se establecerá un carnet único para los arroceros, que será personal e intransferible y contará con un código QR.

El documento permitirá reunir información específica de cada productor, entre ella la ubicación de la parcela, el área cultivada, los niveles de producción y el financiamiento utilizado.

Al concentrar en un único registro datos sobre la ubicación, superficie cultivada, producción y financiamiento, las instituciones podrán disponer de una referencia más precisa para definir la distribución de apoyos y dar seguimiento a los resultados de los programas.

El viceministro de Agricultura, Ricardo Peña, destacó que el carnet forma parte del proceso de organización y control de la actividad arrocera. De acuerdo con Peña, la herramienta permitirá contar con información actualizada para orientar de manera más efectiva los programas de apoyo destinados a los agricultores.

La incorporación de un código QR también permitirá asociar el documento con la información registrada de cada productor, lo que facilitará su identificación dentro del nuevo sistema.

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