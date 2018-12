Por último llegaron a la pista Julián Serrano y Sofía Morandi, que bailaron "This is what yo came for", de Calvin Harris y Rihanna. "Queremos ganar y estamos dejándolo todo", dijo la pareja. Pero no conformó al jurado que, con el -1 de Polino, terminó dándole apenas 3 puntos. ¿Los números? 12.9 —picos de 14.4— frente a los 14.2 del anteúltimo capítulo de 100 días para enamorarse y los 8.6 de Kara Para Ask.