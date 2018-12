"Siempre me gustó mucho todo lo que es la conducción, se me dio la posibilidad y ni lo dudé. 'Me parece que es una gran oportunidad para mí', pensé. Es algo que me gusta muchísimo, vengo trabajando mucho para poder instalarme en el medio porque cuesta. No es tan fácil instalarse en lo que uno quiere. Yo vengo remando hace bastante", asevera.