La voluntad y el talento no alcanzaron, ya que "Miss Misery" perdió con un tanque que ese año arrasó. "My Heart Will Go On", en la voz de Celine Dion se llevó todos los aplausos y la estatuilla dorada de la Academia. La película no era otra que Titanic y la canción pasaría a la posteridad para el gran público, mientras que la de Elliott sigue siendo apreciada como una joya de culto.