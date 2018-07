Ellos ya estaban lookeados, tenían algunas coreografías y un nombre. Lo que no sabían era cantar. Ni falta que les hizo para conquistar a una de las voces más importantes de la historia de la música: Freddie Mercury se fascinó con su estilo. Los vio bailar en Ku y enloqueció con sus prendas. Dicen que fue al otro día al local de Xavier, donde vendía esos diseños new renacentistas y compró dos chaquetas. El diseñador se las cobró, pero le regaló un par de zapatos. No supieron nada más del cantante de Queen hasta que tiempo después vieron el video de "I'm Going Slightly Mad", donde Freddie lleva puesto los puntiagudos calzados. Es uno de los últimos videos del grupo, ya que Mercury estaba muriendo a causa del SIDA.