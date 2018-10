Ese viaje a México fue el comienzo de un calvario que Tina soportaría por más de una década. En las memorias de la cantante que pronto saldrán a la luz, tituladas My Love Story (Mi historia de amor), la cantante cuenta que su noche de bodas transcurrió en un cabaret. Tal como lo adelantó al medio británico Daily Mail, esa noche tuvo que ver cómo su reciente esposo se divertía con otras mujeres: "Casi nunca le he dicho eso a nadie. Algunas cosas que no recuerdas, algunas cosas que no quieres. Esos recuerdos se clavan en tus entrañas. No quiero hablar del pasado, lo viví. Estuve allí todo el tiempo".