"En realidad yo me había ido muy bien de Radio Latina y me habían abierto las puertas para continuar. Querían que siguiera, lo que pasa es que no estaban dadas las condiciones. La productora para la que yo trabajaba estaba muy golpeada por todo lo que había pasado, cada vez tenía menos gente, estaba imposibilitada de pagarnos, y la situación requería de un espacio, de un tiempo", comentó sobre cómo se fue gestando su regreso.