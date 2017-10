"Todo lo que están haciendo es agregar IVA a una situación que se ve en un video donde yo no hice nada. ¿Por qué no puedo trabajar más en televisión si yo no hice nada?, ¿Por qué si todo este año trabajamos con una ONG con mi mujer y empezamos con una chocita y trabajamos con gente como Maru Botana para darle de comer a 500 chicos, mi mujer y yo no podemos ir a un evento para mostrar eso que hicimos?", se preguntó Paluch.