La humilde reacción de Bellingham tras recibir el premio al jugador del partido tras el empate entre Inglaterra y Ghana

Jude Bellingham says he didn't deserve to be named Player of the Match in England's 0-0 draw with Ghana. pic.twitter.com/AUN5AA4Ywa — BBC Sport (@BBCSport) June 23, 2026

Jude Bellingham recibió el premio al Mejor Jugador del Partido tras el empate sin goles entre Inglaterra y Ghana en el Estadio Boston, pero su reacción distó de lo esperable en un futbolista que acaba de llevarse un galardón individual: cuestionó públicamente que el reconocimiento le haya correspondido a él.

El mediocampista de los Three Lions fue directo al momento de hablar ante los micrófonos. “Para ser honesto, no lo merecía. Probablemente debería haber sido para uno de ellos, uno de sus muchachos que defendieron tan bien”, afirmó Bellingham tras recibir el galardón.

PUBLICIDAD

La declaración, lejos de ser una frase de cortesía, vino acompañada de un análisis propio sobre el desarrollo del partido y sobre las dificultades que tuvo el equipo inglés para imponerse ante un bloque defensivo que no le dio espacios.

El 0-0 en Foxborough, Massachusetts, dejó a ambas selecciones con cuatro puntos en el Grupo L del Mundial 2026, con Inglaterra al frente por diferencia de gol. Pero más allá de la tabla, el partido expuso las limitaciones ofensivas de los europeos frente a un rival que salió a especular con el resultado. “Fue difícil meterse en el juego”, reconoció Bellingham, quien también hizo referencia a la conocida tendencia de Inglaterra a tropezar en el segundo partido de cada torneo: “Como siempre, la fiebre del segundo partido, ¿no? Con Inglaterra, ganas el primero, lo haces bien y luego empatas el segundo”.

PUBLICIDAD

Bellingham superó a Wayne Rooney, Michael Owen y Raheem Sterling como el inglés más joven en llegar a 50 partidos con la selección (REUTERS/Peter Cziborra)

Esa autocrítica colectiva no le impidió, de todos modos, quitarle mérito al trabajo de Ghana. El seleccionado africano, dirigido por Carlos Queiroz, salió a buscar el empate con convicción y lo logró. “Ellos jugaron para eso, jugaron para un empate porque eso les hubiera permitido pasar”, explicó el mediocampista. Y cerró con una frase que resumió su lectura del encuentro: “Hicieron un gran trabajo”.

Al margen del resultado, el partido ante Ghana tuvo para Bellingham una dimensión histórica: fue su encuentro número 50 con la selección de Inglaterra, lo que lo convirtió, con 22 años y 359 días, en el jugador más joven en alcanzar esa cifra con los Three Lions.

PUBLICIDAD

Al llegar a ese hito, superó a Wayne Rooney, quien lo había conseguido a los 23 años y 139 días, y también dejó atrás a figuras como Michael Owen (23 años y 179 días), Raheem Sterling (24 años y 180 días) y Bukayo Saka (24 años y 285 días).

Sus números en el partido frente a Ghana fueron discretos —67 minutos, ningún remate al arco y un solo pase clave—, lo que refuerza su propia lectura de que el premio al Jugador del Partido pudo haber recaído en otro.

PUBLICIDAD

Carlos Queiroz planteó un esquema defensivo con Ghana que le impidió a Inglaterra generar llegadas claras durante gran parte del partido (Reuters/David Butler Ii)

Sobre el campo, Inglaterra dominó la posesión pero no encontró el camino al gol. Harry Kane tuvo la chance más clara a los 86 minutos, aunque su disparo desde el área chica se fue desviado. Declan Rice también intentó con un tiro libre que no encontró el arco y un cabezazo que se perdió por encima del travesaño. El arquero Benjamin Asare completó una actuación segura para Ghana y fue uno de los pilares del resultado.

Thomas Tuchel recurrió al banco en busca de variantes: Bukayo Saka, Morgan Rogers y Eberechi Eze ingresaron para intentar cambiar el trámite, pero el empate ya era una realidad que ningún retoque táctico pudo revertir. El árbitro hondureño Said Martínez decretó el final con el marcador en blanco.

PUBLICIDAD

Ahora, la clasificación a la siguiente fase se definirá el próximo sábado. Inglaterra enfrentará a Panamá en el MetLife de Nueva Jersey-Nueva York desde las 18 (hora argentina), mientras que Croacia y Ghana se medirán en Filadelfia en simultáneo. Un punto podría ser suficiente para los ingleses, aunque el fantasma del segundo partido ya instaló sus dudas.