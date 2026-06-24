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Javier Aguirre descansará a Brian Gutiérrez vs República Checa: así quedaría el once de México

Previo al último duelo de fase grupos, Aguirre confirmó sus primeros dos movimientos en la alineación del Tri

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Aguirre confirmó que descansará ante Chequia al mediocampista de Chivas. Reuters.
Aguirre confirmó que descansará ante Chequia al mediocampista de Chivas. Reuters.

La Selección Mexicana cerrará la fase de grupos del Mundial 2026 frente a República Checa con algunos ajustes en su alineación.

Aunque Javier Aguirre evitó revelar el once titular, durante la conferencia de prensa previa al encuentro prácticamente confirmó dos movimientos importantes: Brian Gutiérrez será reservado para evitar una suspensión y César Montes regresará a la defensa tras cumplir su partido de castigo.

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Además, continúa creciendo la posibilidad de que Guillermo Ochoa vuelva a la titularidad luego de que el Tricolor asegurara el liderato del Grupo A.

Javier Aguirre confirma que cuidará a Brian Gutiérrez

Uno de los temas que más llamó la atención en la conferencia fue la situación de Brian Gutiérrez. El mediocampista es uno de los jugadores amonestados de México, por lo que una nueva tarjeta amarilla lo dejaría fuera del primer partido de eliminación directa.

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Aguirre reconoció que tomará precauciones con el futbolista, dejando entrever que no formará parte del once inicial ante República Checa.

“Brian, dices bien, sí lo voy a cuidar, porque una tarjeta amarilla, si le ponen otra, lo perdemos y no nos gustaría“, explicó el estratega mexicano.

El técnico dejó claro que la prioridad es llegar con el plantel completo a la siguiente ronda, especialmente ahora que México ya aseguró el primer lugar de su grupo tras vencer a Sudáfrica y Corea del Sur.

Javier Aguirre, durante la rueda de prensa. REUTERS/Henry Romero
Javier Aguirre, durante la rueda de prensa. REUTERS/Henry Romero

Aguirre también destacó la profundidad de su plantilla y aseguró sentirse tranquilo con cualquiera de los 26 convocados.

"No dependemos de uno solo o de dos. Entran y salen y no noto diferencia“, afirmó, resaltando la competencia interna que existe en el equipo.

Sus declaraciones refuerzan la idea de que el partido frente a los checos será aprovechado para administrar cargas y evitar riesgos innecesarios antes de comenzar la fase de eliminación directa.

El otro movimiento que prácticamente quedó confirmado es el regreso de César Montes. El defensor central cumplió su partido de suspensión tras la expulsión sufrida en el debut ante Sudáfrica y volverá a ocupar un lugar en la zaga mexicana.

“Perdimos a César... pagó su castigo y seguramente volverá“, señaló Aguirre, dejando pocas dudas sobre su presencia desde el inicio.

Su regreso representa un refuerzo importante para una defensa que enfrentará a una República Checa con gran fortaleza en el juego aéreo y en las acciones a balón parado.

Así sería el posible once titular de México ante República Checa

  • Portería: Raúl Rangel (aunque Guillermo Ochoa podría dar la sorpresa y regresar a la titularidad tras asegurar México el liderato del grupo).
  • Defensa: Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo.
  • Mediocampo: Erik Lira, Obed Vargas y Gilberto Mora.
  • Delantera: Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

El caso de Ochoa genera especial expectativa. Diversos reportes señalan que Aguirre analiza darle minutos al experimentado arquero luego de asegurar el liderato del grupo, ya sea como titular o durante el encuentro.

Sin embargo, el técnico evitó adelantar cualquier decisión y únicamente señaló que la alineación se conocerá hasta el día del partido. Además en el entrenamiento del martes 23 de junio, se le vio con molestias físicas.

Montes verá acción de nuevo tras superar la suspensión por tarjeta roja ante Sudáfrica. REUTERS/Eloisa Sanchez
Montes verá acción de nuevo tras superar la suspensión por tarjeta roja ante Sudáfrica. REUTERS/Eloisa Sanchez

Con el boleto asegurado a la siguiente ronda, México afrontará su último compromiso de la fase de grupos con la oportunidad de mantener el paso perfecto y, al mismo tiempo, administrar a varios de sus futbolistas más importantes.

Las palabras de Javier Aguirre dejan claro que el objetivo principal es llegar con el plantel en las mejores condiciones posibles al inicio de la fase de eliminación directa, donde cualquier error puede marcar el final del camino mundialista.

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