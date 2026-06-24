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Kelci Rose, la novia inglesa de Marcos Senesi, en medio de los banderazos argentinos en el Mundial

Futbolista en la liga inglesa femenina, arrasa en las redes sociales y está compartiendo su fanatismo por la Scaloneta

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Kelci Rose
La hinchada argentina sumó a la fan más inesperada en Dallas...

Se sabe, la noticia triste en los días previos al Mundial, cuando Lionel Scaloni tuvo que definir la lista definitiva de los 26 futbolistas que representarían a la selección argentina, fue la desvinculación forzada de Marcos Senesi, debido a un desgarro en su pierna izquierda.

Kelci Rose, la novia de Senesi, hincha de la Selección en Dallas
Kelci, poco antes de ingresar al estadio en dallas para ver Argentina contra Austria (Instagram: @_kelci.rose_)

Pero de la mano de Senesi, también pudimos conocer a una hermosa rubia, Kelci Rose Bowers, futbolista al igual que su novio, pero además de gran atractivo en las redes por ese cruce entre fútbol y el mundo fashion que ella representa tan bien, como se puede apreciar.

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Kelci Rose, la novia de Senesi, hincha de la Selección en Dallas
Marcos Senesi, el rito del mate allí donde esté, y un tatoo que reza: "Solo Dios puede juzgarme" (Instagram: @_kelci.rose_)

La futbolista inglesa Kelci Rose Bowersdefensora del Bournemouth, el mismo club inglés donde conoció al argentino— quedó en el centro de la atención durante el Mundial tras acompañar a Marcos Senesi en Dallas, donde definió como “de locos” el banderazo de hinchas argentinos previo al partido con Austria, en medio de la convocatoria de urgencia del defensor a la selección argentina por la lesión de un compañero.

Kelci Rose, la novia de Senesi, hincha de la Selección en Dallas
Kelci Rose con el Puma Agustín Creevy, en un momento del banderazo (Instagram: @_kelci.rose_)

A sus 22 años, la jugadora también concentra interés fuera de la cancha por su presencia en redes sociales, donde suma más de 200 mil seguidores y exhibe una estética que alterna looks urbanos, deportivos y de noche. Esa exposición se amplificó desde que Senesi fue incorporado a la lista argentina a último momento para disputar su primer Mundial.

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Kelci Rose, la novia de Senesi, hincha de la Selección en Dallas
La bella Kelci tiene 200 mil seguidores en su Instagram (Instagram: @_kelci.rose_)

La escena se registró en una entrevista para Olga durante el banderazo en Dallas. Allí, la conductora Nati Jota la abordó mientras recorría el evento y le preguntó qué pensaba de la movilización de los hinchas.

Kelci Rose, la novia de Senesi, hincha de la Selección en Dallas
"De lcos!!!", así define Kelci el fervor argento antes. durante y después de los partidos (Instagram: @_kelci.rose_)

“De locos”, respondió Kelci al resumir el clima que rodeó a los fanáticos de la selección argentina. Más tarde, ante una consulta sobre los comentarios que recibe en redes por los videos de sus looks y sus vlogs de viajes, contestó: “Todos tienen opiniones”.

Senesi Kelci Rose
Kelci y Marcos juegan para el Bournemouth en Inglaterra

La convocatoria de Senesi la empujó a una exposición global

La visibilidad de Bowers creció al mismo ritmo que la noticia deportiva que involucró a su pareja. Senesi fue convocado de urgencia para el Mundial 2026, una novedad que sorprendió al entorno de ambos y que lo puso ante la posibilidad de disputar su primera Copa del Mundo con la camiseta argentina.

La relación entre los dos comenzó en Inglaterra, donde compartieron etapa en Bournemouth. Allí participaron juntos en campañas promocionales, hicieron pública la relación en redes sociales y consolidaron un vínculo que después incluyó convivencia y acompañamiento mutuo en sus carreras.

Kelci, siempre atenta al look, en los pasillos de su club inglés (Instagram: @_kelci.rose_)
Kelci, siempre atenta al look, en los pasillos de su club inglés (Instagram: @_kelci.rose_)

La convocatoria del defensor los encontró durante unas vacaciones en Ibiza. El texto fuente señala que, mientras Senesi se alista para su debut mundialista tras firmar con Tottenham, Kelci celebró la noticia y se mostró dispuesta a acompañarlo en esta nueva etapa.

Fútbol fashion

Buena parte del interés que despierta Bowers se explica por el modo en que construye su imagen pública. Para una salida nocturna eligió un vestido largo semitransparente con estampado animal en tonos marrón, beige y negro, con abertura lateral pronunciada y top halter con aplicaciones doradas, completado con sandalias de tacón metálico, bolso pequeño, reloj ancho dorado y una coleta alta pulida.

Con look nocturno (Instagram: @_kelci.rose_)
Con look nocturno (Instagram: @_kelci.rose_)

En otro evento apareció con un vestido corto negro de satén con ribete de encaje en el dobladillo, acompañado por zapatos de charol negro de tacón, brazaletes dorados y pendientes grandes. El peinado, otra coleta alta con ondas largas, reforzó una línea más juvenil.

Su costado urbano se vio en una combinación de chaqueta rosa de ante, camisa blanca abotonada y minifalda de jean azul claro con corte asimétrico, junto con tacones azules puntiagudos y un bolso acolchado celeste con cadena dorada. También mostró una variante más casual con chaqueta amplia blanca, pantalón de jean ancho azul claro, zapatillas blancas, bolso oscuro con flores rojas y gafas de sol rectangulares.

La pareja muestra su felicidad en las redes (Instagram: @_kelci.rose_)
La pareja muestra su felicidad en las redes (Instagram: @_kelci.rose_)

En un aeropuerto vistió un buzo amarillo oversize con pantalones cargo marrones hasta media pierna y zapatillas blancas con detalles rosas. En clave deportiva, usó un conjunto gris claro de dos piezas con sudadera holgada de cremallera, pantalones anchos y zapatillas rojas, además de un bolso rojo pequeño apoyado sobre el capó de un automóvil.

Otro de sus looks la mostró en una cancha con campera corta de ante rosa claro, pantalones anchos marrón oscuro, zapatillas blancas, bolso de mano oscuro con flores rojas y el cabello suelto en ondas. En una versión más otoñal, llevó chaqueta de cuadros marrón y verde, camiseta blanca, pantalón verde oliva, anteojos de montura gruesa y bolso negro acolchado con cadena dorada.

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