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Bizarrap anunció su primera session en lo que va del año: con quién será y cuándo saldrá

El productor encendió las redes al anunciar que en pocas horas se podrá escuchar una nueva entrega junto a un consagrado artista, en una alianza que se venía esperando hace tiempo

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Bizarrap anunció la BZRP Music Session #42/66 con Myke Towers para el miércoles 24 de junio, en su primera session del año
Bizarrap anunció la BZRP Music Session #42/66 con Myke Towers para el miércoles 24 de junio, en su primera session del año

Con una sola foto y apenas unas líneas de texto, Bizarrap puso en pausa todo lo demás. El productor publicó este martes en su cuenta de Instagram una imagen junto al cantante puertorriqueño Myke Towers y confirmó el lanzamiento de la BZRP Music Session #42/66 para este miércoles 24 de junio, la primera del año para él y una de las colaboraciones más esperadas por los seguidores del género urbano en los últimos tiempos. En menos de dos horas, la publicación acumuló más de medio millón de likes.

El anuncio llegó con la economía de palabras que caracteriza a Bizarrap: “@myketowers || BZRP Music Session #42/66. MAÑANA AR 🤍 PR”, escribió, junto a una foto de los dos en lo que parece un estudio de grabación, con las banderas de Argentina y Puerto Rico como único contexto. Sin adelantos de audio, sin campaña previa, con un solo día de anticipación. Esa forma de anunciar, que contrasta con la lógica habitual de la industria, fue uno de los aspectos que más resaltaron sus seguidores. “El que nunca necesitó anunciar los temas 2 semanas antes”, escribió el ganador de Gran Hermano 2023-24 Bautista Mascia en los comentarios.

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Las reacciones no tardaron en llegar desde todos los rincones de la escena. Franco Colapinto fue uno de los primeros en comentar: “Tomá pa’ vo’ en pleno mundial, agárrense”. Sebastián Yatra reaccionó con un “FAKKK, TOY READY”, mientras que Spotify Argentina se sumó con un escueto pero contundente “LLEGÓ EL MOMENTO”. El usuario con más likes lo resumió en cuatro palabras: “Historia como Messi”. El propio Myke Towers respondió con un emoji de carita con la cabeza explotada.

Franco Colapinto y el propio Myke Towers reaccionaron al anuncio de la BZRP Music Session #42/66
Franco Colapinto y el propio Myke Towers reaccionaron al anuncio de la BZRP Music Session #42/66

La espera por esta colaboración tiene historia. Myke Towers había circulado durante años en las quinielas de las BZRP Music Sessions, y el número 42 era uno de los que permanecía sin dueño confirmado en el catálogo del productor. El propio Towers había contado en alguna oportunidad que el número que le hubiera gustado protagonizar era el 23, pero Bizarrap ya lo había reservado para Paulo Londra, lo que convirtió esa anécdota en una referencia recurrente entre los fanáticos. Desde entonces, cada vez que el productor insinuaba un nuevo lanzamiento, el nombre del puertorriqueño volvía a aparecer.

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La última Music Session que Bizarrap había publicado databa de diciembre de 2025, cuando lanzó su colaboración con J Balvin. El silencio de los primeros meses de 2026 había generado expectativa entre sus seguidores, quienes en más de una ocasión le preguntaron por nueva música en sus redes. En una de esas respuestas, el productor había dicho: “No depende de mí esta vez”, sin dar más detalles. El anuncio de este martes cerró ese capítulo.

Bizarrap, agachado en el escenario, lleva gorra y gafas de sol, con la bandera argentina sobre sus hombros, frente a equipo de DJ y una multitud
El número 42 de las BZRP Music Sessions no tenía dueño confirmado y su mención reactivó las referencias al número 23 que Myke Towers había querido grabar

Myke Towers, por su parte, llega a esta sesión con una trayectoria que combina el trap, el rap y el reguetón, y con una base de seguidores que lo ubica entre las figuras más convocantes de la música en español. Esa versatilidad fue parte de lo que mantuvo viva la expectativa por esta colaboración durante tanto tiempo. La etiqueta #42/66 en el título de la sesión también generó especulaciones entre los fanáticos sobre su posible significado, aunque ninguna de las partes lo aclaró en el anuncio.

El lanzamiento de la session llega en un momento de expansión sostenida para Bizarrap en distintos frentes. El productor participó este año en el halftime de la NFL celebrado en el Estadio Santiago Bernabéu y se presentó en el Main Stage del Ultra Miami, donde Daddy Yankee y Skrillex aparecieron como invitados sorpresa.

También colaboró en el nuevo disco de Gorillaz y debutó como actor de doblaje en Toy Story 5 de Disney y Pixar, donde prestó su voz al personaje Santa de Jardín. “Soy la voz de Santa de jardín. Lugares impensados a los que se puede llegar haciendo lo que te gusta, capítulo 42”, escribió en su momento en Instagram..

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