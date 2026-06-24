Honduras

Identifican a tres hondureños fallecidos por intoxicación con monóxido de carbono en Estados Unidos

Una adolescente hondureña sobrevivió a la tragedia ocurrida en Missouri; autoridades investigan las causas y coordinan la repatriación de las víctimas

Guardar
Google icon
Autoridades estadounidenses investigan la muerte de cinco personas en Missouri, entre ellas tres ciudadanos hondureños. Roberto Carlos Rodríguez, Jeana Castillo y Marlon Lalín figuran entre las víctimas identificadas (Foto: Cortesía)
Autoridades estadounidenses investigan la muerte de cinco personas en Missouri, entre ellas tres ciudadanos hondureños. Roberto Carlos Rodríguez, Jeana Castillo y Marlon Lalín figuran entre las víctimas identificadas (Foto: Cortesía)

La comunidad hondureña en Estados Unidos se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de tres compatriotas en un caso de intoxicación por monóxido de carbono ocurrido en un complejo habitacional del estado de Missouri, donde otras dos personas también perdieron la vida.

Las autoridades estadounidenses informaron que el hecho fue descubierto durante la madrugada, luego de que vecinos y familiares alertaran sobre la falta de actividad en la vivienda durante varios días.

Al ingresar al inmueble, los equipos de emergencia encontraron a cinco personas sin vida dentro de uno de los apartamentos del dúplex, mientras que una adolescente de 17 años fue localizada con signos de intoxicación y trasladada de emergencia a un centro hospitalario.

PUBLICIDAD

La joven, de nacionalidad hondureña, permanece bajo observación médica y, según los primeros reportes, se encuentra estable.

Hondureños identificados entre las víctimas

De manera preliminar, las autoridades y fuentes consulares identificaron a tres ciudadanos hondureños entre las víctimas mortales.

Los fallecidos fueron identificados como Roberto Carlos Rodríguez, de 27 años, Jeana Castillo y Marlon Lalín. Según la información disponible, uno de ellos era originario del departamento de Valle, mientras que los otros dos procedían de Danlí, El Paraíso.

Una adolescente hondureña de 17 años sobrevivió a la intoxicación y permanece bajo atención médica. El hallazgo ocurrió dentro de una vivienda en Missouri tras varios días sin actividad en el inmueble. (Foto: Cortesía)
Una adolescente hondureña de 17 años sobrevivió a la intoxicación y permanece bajo atención médica. El hallazgo ocurrió dentro de una vivienda en Missouri tras varios días sin actividad en el inmueble. (Foto: Cortesía)

Además de los ciudadanos hondureños, las autoridades estadounidenses reportaron la muerte de un ciudadano guatemalteco y un mexicano, lo que ha obligado a la coordinación consular entre varios países para atender a las familias afectadas.

PUBLICIDAD

Las autoridades hondureñas continúan verificando oficialmente las identidades y recopilando información para asistir a los familiares.

Investigación apunta al monóxido de carbono

Las primeras investigaciones apuntan a una intoxicación por monóxido de carbono, un gas altamente tóxico que no tiene color ni olor y que puede provocar la muerte en pocos minutos en espacios cerrados.

De acuerdo con las versiones preliminares, un vehículo habría permanecido encendido dentro o cerca de la vivienda, provocando la acumulación del gas en el interior del inmueble.

La defensora de derechos humanos Istmania Platero indicó que el monóxido de carbono pudo haberse filtrado a través de rendijas o espacios de ventilación durante la noche.

“Al parecer dejaron el vehículo encendido, nadie se percató, y eso provocó la emanación del gas”, señaló.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses mantienen abierta la investigación para establecer con precisión las circunstancias del hecho y determinar si existieron otros factores que contribuyeron a la tragedia.

Las autoridades investigan si un vehículo encendido provocó la acumulación de monóxido de carbono. La Cancillería hondureña coordina la identificación oficial y la repatriación de los cuerpos. (Foto: Cortesía)
Las autoridades investigan si un vehículo encendido provocó la acumulación de monóxido de carbono. La Cancillería hondureña coordina la identificación oficial y la repatriación de los cuerpos. (Foto: Cortesía)

Consulado hondureño coordina repatriación

La Cancillería de Honduras confirmó que el caso ya fue notificado a las representaciones diplomáticas hondureñas en Estados Unidos.

Las autoridades consulares trabajan actualmente en la identificación oficial de las víctimas y en los trámites necesarios para la repatriación de los cuerpos.

Debido a que Honduras no cuenta con un consulado en el estado de Missouri, la asistencia se realiza mediante otras sedes diplomáticas cercanas y en coordinación con las autoridades locales estadounidenses.

Familiares de las víctimas han solicitado apoyo gubernamental para agilizar el traslado de los cuerpos hacia Honduras.

Riesgo silencioso y mortal

Especialistas recuerdan que el monóxido de carbono es conocido como el “asesino silencioso”, debido a que no puede detectarse a simple vista ni por el olfato.

La exposición prolongada puede provocar mareos, dolores de cabeza, náuseas, pérdida del conocimiento y finalmente la muerte.

Las autoridades recomiendan evitar mantener vehículos encendidos en garajes o espacios cerrados y verificar constantemente los sistemas de ventilación en viviendas y apartamentos.

Mientras continúan las investigaciones, la comunidad hondureña en Estados Unidos permanece consternada por la tragedia, mientras las familias esperan la confirmación definitiva de las identidades y el regreso de sus seres queridos a Honduras.

Temas Relacionados

hondureños muertos en Estados UnidosMissouri, intoxicación por monóxido de carbonoCancillería de Hondurascomunidad hondureña

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Asfura llama a fortalecer la unidad de América durante Asamblea General de la OEA

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, llamó a fortalecer la unidad y la cooperación entre los países de América durante su participación en la 56 Asamblea General de la OEA, al considerar que solo el trabajo conjunto permitirá enfrentar los desafíos de la región

Asfura llama a fortalecer la unidad de América durante Asamblea General de la OEA

Guatemala: Autoridades acuden a San Miguel Petapa tras desbordamiento del río Platanitos, cientos de familias afectadas

La crecida repentina en la zona arrastró casas y ocasionó el desplome de más de 15 estructuras, mientras los vecinos intentaban salvar muebles y documentos

Guatemala: Autoridades acuden a San Miguel Petapa tras desbordamiento del río Platanitos, cientos de familias afectadas

Operativo “Riverside” desmantela la mayor organización de tráfico de drogas en la historia de Costa Rica

Autoridades allanaron 98 propiedades y detuvieron a más de 60 sospechosos, incluidos funcionarios públicos, tras dos años de investigación del OIJ en Limón

Operativo “Riverside” desmantela la mayor organización de tráfico de drogas en la historia de Costa Rica

CEPA inaugura nueva terminal de llegadas en el Aeropuerto Internacional de El Salvador con una inversión de $50 millones

La obra, financiada con 50 millones de dólares, incorpora 24 mil metros cuadrados, una nueva zona de migración y aduanas, y ocho bandas adicionales para equipaje, con un plazo de ejecución de ocho meses

CEPA inaugura nueva terminal de llegadas en el Aeropuerto Internacional de El Salvador con una inversión de $50 millones

A un año del arresto de Pecho de Rata y Gamboa: Costa Rica refuerza su ofensiva contra el crimen organizado

La captura simultánea del narco y el exmagistrado abrió una etapa inédita en el país, con un despliegue récord de allanamientos y una entrega posterior a Texas por cargos de drogas y lavado de activos

A un año del arresto de Pecho de Rata y Gamboa: Costa Rica refuerza su ofensiva contra el crimen organizado

TECNO

WhatsApp cambia de era tras superar 3.000 millones de usuarios: un empresario es el nuevo director

WhatsApp cambia de era tras superar 3.000 millones de usuarios: un empresario es el nuevo director

Qué es Pirlo TV y por qué se busca para ver partidos del Mundial 2026 en celular

James Rodríguez y Luis Díaz: el análisis de los dos jugadores colombianos del Mundial 2026 con más presencia digital

Cómo el sistema visual de las palomas podría impulsar una IA capaz de detectar cáncer de pulmón

Confirmado: baterías de celular, PC y hasta PlayStation tienen segunda vida con esta tecnología

ENTRETENIMIENTO

El mensaje de la viuda de Eric Dane en el primer Día del Padre sin él: “Me duele por mis niñas”

El mensaje de la viuda de Eric Dane en el primer Día del Padre sin él: “Me duele por mis niñas”

Liam Gallagher reacciona al aumento de reproducciones de “Wonderwall” durante el Mundial

La historia de Álvaro Benito: del Real Madrid a la música

“La mayor decepción de mi vida en ese momento”: Peter Serafinowicz habló de su papel en Star Wars

Will Ferrell se coló en un pub de Nueva York en pleno Mundial, cantó “Sweet Caroline” con los hinchas y el video copó las redes sociales

MUNDO

Omán habilitó un corredor marítimo temporal en el estrecho de Ormuz para garantizar la navegación comercial

Omán habilitó un corredor marítimo temporal en el estrecho de Ormuz para garantizar la navegación comercial

El portaaviones chino Fujian atraviesa el estrecho de Taiwán mientras la isla realiza maniobras de defensa

Tensión entre China y Japón: Beijing usa los minerales críticos como arma de presión contra Tokio

Rusia evalúa prohibir la exportación de diésel en respuesta a ataques ucranianos y escasez interna

Marco Rubio advirtió que Irán no puede imponer tarifas en Ormuz y pidió frenar los ataques de los grupos aliados a Teherán