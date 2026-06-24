Identifican a tres hondureños fallecidos por intoxicación con monóxido de carbono en Estados Unidos

Autoridades estadounidenses investigan la muerte de cinco personas en Missouri, entre ellas tres ciudadanos hondureños. Roberto Carlos Rodríguez, Jeana Castillo y Marlon Lalín figuran entre las víctimas identificadas (Foto: Cortesía)

La comunidad hondureña en Estados Unidos se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de tres compatriotas en un caso de intoxicación por monóxido de carbono ocurrido en un complejo habitacional del estado de Missouri, donde otras dos personas también perdieron la vida.

Las autoridades estadounidenses informaron que el hecho fue descubierto durante la madrugada, luego de que vecinos y familiares alertaran sobre la falta de actividad en la vivienda durante varios días.

Al ingresar al inmueble, los equipos de emergencia encontraron a cinco personas sin vida dentro de uno de los apartamentos del dúplex, mientras que una adolescente de 17 años fue localizada con signos de intoxicación y trasladada de emergencia a un centro hospitalario.

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La joven, de nacionalidad hondureña, permanece bajo observación médica y, según los primeros reportes, se encuentra estable.

Hondureños identificados entre las víctimas

De manera preliminar, las autoridades y fuentes consulares identificaron a tres ciudadanos hondureños entre las víctimas mortales.

Los fallecidos fueron identificados como Roberto Carlos Rodríguez, de 27 años, Jeana Castillo y Marlon Lalín. Según la información disponible, uno de ellos era originario del departamento de Valle, mientras que los otros dos procedían de Danlí, El Paraíso.

Una adolescente hondureña de 17 años sobrevivió a la intoxicación y permanece bajo atención médica. El hallazgo ocurrió dentro de una vivienda en Missouri tras varios días sin actividad en el inmueble. (Foto: Cortesía)

Además de los ciudadanos hondureños, las autoridades estadounidenses reportaron la muerte de un ciudadano guatemalteco y un mexicano, lo que ha obligado a la coordinación consular entre varios países para atender a las familias afectadas.

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Las autoridades hondureñas continúan verificando oficialmente las identidades y recopilando información para asistir a los familiares.

Investigación apunta al monóxido de carbono

Las primeras investigaciones apuntan a una intoxicación por monóxido de carbono, un gas altamente tóxico que no tiene color ni olor y que puede provocar la muerte en pocos minutos en espacios cerrados.

De acuerdo con las versiones preliminares, un vehículo habría permanecido encendido dentro o cerca de la vivienda, provocando la acumulación del gas en el interior del inmueble.

La defensora de derechos humanos Istmania Platero indicó que el monóxido de carbono pudo haberse filtrado a través de rendijas o espacios de ventilación durante la noche.

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“Al parecer dejaron el vehículo encendido, nadie se percató, y eso provocó la emanación del gas”, señaló.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses mantienen abierta la investigación para establecer con precisión las circunstancias del hecho y determinar si existieron otros factores que contribuyeron a la tragedia.

Las autoridades investigan si un vehículo encendido provocó la acumulación de monóxido de carbono. La Cancillería hondureña coordina la identificación oficial y la repatriación de los cuerpos. (Foto: Cortesía)

Consulado hondureño coordina repatriación

La Cancillería de Honduras confirmó que el caso ya fue notificado a las representaciones diplomáticas hondureñas en Estados Unidos.

Las autoridades consulares trabajan actualmente en la identificación oficial de las víctimas y en los trámites necesarios para la repatriación de los cuerpos.

Debido a que Honduras no cuenta con un consulado en el estado de Missouri, la asistencia se realiza mediante otras sedes diplomáticas cercanas y en coordinación con las autoridades locales estadounidenses.

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Familiares de las víctimas han solicitado apoyo gubernamental para agilizar el traslado de los cuerpos hacia Honduras.

Riesgo silencioso y mortal

Especialistas recuerdan que el monóxido de carbono es conocido como el “asesino silencioso”, debido a que no puede detectarse a simple vista ni por el olfato.

La exposición prolongada puede provocar mareos, dolores de cabeza, náuseas, pérdida del conocimiento y finalmente la muerte.

Las autoridades recomiendan evitar mantener vehículos encendidos en garajes o espacios cerrados y verificar constantemente los sistemas de ventilación en viviendas y apartamentos.

Mientras continúan las investigaciones, la comunidad hondureña en Estados Unidos permanece consternada por la tragedia, mientras las familias esperan la confirmación definitiva de las identidades y el regreso de sus seres queridos a Honduras.

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