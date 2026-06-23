El polémico debate de tres campeones mundiales de Brasil sobre el lugar de Messi y Maradona entre los mejores de la historia

El encendido debate de tres campeones mundiales con Brasil en 1994 sobre Lionel Messi y Diego Maradona

En el marco del Mundial 2026 que se realiza en Canadá, Estados Unidos y México, tres glorias del fútbol brasileño participaron de un encendido debate sobre quién es el segundo mejor futbolista de la historia, ya que en el vecino país tienen a Pelé por encima de todos.

Fue en el reencuentro de tres campeones mundiales con la Verdeamarela en 1994. Entre ellos, los dos delanteros titulares del equipo que le ganó por penales la final a Italia, Romario y Bebeto, quienes conformaron una de las mejores duplas de la historia de dicha selección. Se sumó el ex defensor Ricardo Rocha, quien llegó a tener un paso por el fútbol argentino, pues jugó en Newell’s en entre 1996 y 1997.

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El disparador fue el gran rendimiento de Lionel Messi en la presente Copa del Mundo con cinco tantos en dos partidos y el récord de ser el máximo goleador histórico de los Mundiales. Ante la pregunta de si el crack rosarino es el segundo mejor jugador de la historia, Romario fue el primero en responder y fue concluyente: “Para mí sí, hoy sí. Mientras que Bebeto afirmó que ”Maradona también... Es difícil".

Los tres enfrentaron en su momento a Diego Armando Maradona, quien también estuvo presente en el debate. Junto a los ex futbolistas estuvo el conocido relator Galvao Bueno, quien reconoció que “yo pienso que Maradona era más artista. Pero, Messi es más jugador para resolver el partido".

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Lionel Messi y Diego Maradona estuvieron en el debate de glorias brasileñas

Ante la consulta de quién es el primer escolta de Pelé, quien también relata las carreras de Fórmula 1 aseveró: “Es difícil. Me imagino si algún argentino, después de que inventé la frase: ganar es bueno, ganarle a Argentina es mucho mejor’. Cuando voy a transmitir en la Bombonera, los tipos me insultan, el estadio entero. Es una fiesta. Entonces, ¿me voy a meter en la pelea de ellos?”.

En tanto que Rocha aseguró: “También tengo esa duda con respecto a ellos. Jugué contra Maradona, un espectáculo”. Puso a Messi por encima del resto de sus contemporáneos, aunque destacó el ejemplo de Cristiano Ronaldo: “Messi en su generación no hay nada igual. Cuando se habla de Cristiano Ronaldo y Messi, yo siempre digo: Messi es un don de Dios. Y le digo a mi hijo: ‘Nunca quieras ser Messi, porque no vas a poder. Ahora, Cristiano Ronaldo sí puedes llegar a ser en la vida’. Es un gran profesional porque es el mayor ejemplo de ser humano al decir: ‘Voy a conquistar, pero necesito trabajar’. Entonces, en mi familia, cuando digo esto, hablo de Cristiano Ronaldo, porque Messi está fuera de todo eso. Messi es un fenómeno”.

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Romario, Bebeto y Ricardo Rocha fueron referentes de la selección de Brasil a fines de los años ochenta y principios de los noventa. Fueron campeones de la Copa América disputada en su país en 1989. También estuvieron en el Mundial Italia 1990, aunque Romario tuvo escasa participación debido a que llegó comprometido en lo físico por una fractura en su pierna izquierda tres meses antes del certamen. Sus dos compañeros tuvieron más rodaje y formaron parte del recordado clásico que perdieron ante Argentina 1-0 por los cuartos de final en Turín, con una magistral jugada de Maradona para asistir a Claudio Paul Caniggia.

Cuatro años más tarde, los tres tuvieron revancha en el Mundial de los Estados Unidos y se consagraron campeones ecuménicos. Bebeto, por su parte, tuvo otra chance más en Francia 1998 y la Canarinha fue subcampeón mundial tras caer 3-0 ante el local.

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