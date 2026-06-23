Colombia

Escrutinio elecciones presidenciales 2026 En Vivo: suspenden proceso en Bogotá tras reclamación, CNE avaló resultados en cinco regiones

Con menos de un punto porcentual separando a los dos aspirantes, Colombia vive una de las elecciones más reñidas de su historia. El escrutinio será clave para definir quién ocupará la presidencia y quién asumirá la voz opositora en el Congreso

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Documento con texto "Proceso electoral", "2026 Elecciones", y un cartel con texto "Mesa de votación y escrutinio de mesa", junto a logos
El escrutinio será clave para definir quién ocupará la presidencia y quién asumirá la voz opositora en el Congreso - crédito Colprensa/Catalia Olaya

Colombia permanece a la expectativa mientras avanza el conteo oficial para definir al presidente de la República para el periodo 2026-2030. La Registraduría General de la Nación y las autoridades electorales informarán oficialmente los resultados una vez concluya el escrutinio.

Según los datos preliminares, Abelardo de la Espriella sería reconocido como presidente de Colombia si el escrutinio confirma en su totalidad el preconteo, que lo ubica como ganador de la contienda con 12.959.542 votos (49,66%).

Iván Cepeda alcanzaría 12.708.712 votos (48,70%), lo que le otorga un escaño en el Senado de la República. En Colombia, el candidato presidencial que obtiene la segunda mayor votación ocupa automáticamente una curul en el Senado, conforme al Estatuto de la Oposición (Ley 1909 de 2018) y al Acto Legislativo 02 de 2015.

Siga en vivo los últimos minutos del escrutinio que definirá el próximo gobierno de Colombia.

23:19 hsHoy

Desde El Salvador, Abelardo de la Espriella recibió apoyo tras ganar las elecciones presidenciales: “Deseamos éxitos”

El Gobierno de Nayib Bukele felicitó al presidente electo de Colombia y expresó su disposición a fortalecer las relaciones diplomáticas entre ambos países, en un mensaje que fue recíproco por parte del ‘Tigre’

Abelardo de la Espriella, agradeció el mensaje de felicitación enviado por el Gobierno de El Salvador tras su victoria electoral - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Abelardo de la Espriella, agradeció el mensaje de felicitación enviado por el Gobierno de El Salvador tras su victoria electoral - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El presidente electo de Colombia 2026, Abelardo de la Espriella, agradeció públicamente el mensaje de felicitación y respaldo enviado por el Gobierno de El Salvador. El pronunciamiento se registró a los pocos días de consolidarse su triunfo en las urnas, marcando el inicio de lo que será su agenda de relaciones internacionales con los líderes políticos de la región.

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22:57 hsHoy

Consejo Nacional Electoral reanudará el 24 de junio la audiencia de escrutinio de la segunda vuelta presidencial

El Consejo Nacional Electoral anunció que el miércoles 24 de junio, a las 9:00 a. m., se reanudará la audiencia de escrutinio correspondiente a la segunda vuelta de las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República 2026-2030.

La Comisión Escrutadora Nacional continuará el proceso de revisión, verificación y consolidación de los resultados electorales, manteniendo el compromiso de asegurar la transparencia, la trazabilidad y las garantías para todos los actores involucrados, según informó el organismo.

El proceso de escrutinio nacional avanza bajo la supervisión de la Comisión Escrutadora Nacional, que se encarga de revisar y verificar cada uno de los datos de votación. El Consejo Nacional Electoral indicó que todas las etapas del procedimiento están diseñadas para garantizar la trazabilidad de los resultados y ofrecer garantías plenas a partidos, candidatos y ciudadanía en general.

Advertencia sobre información falsa durante el escrutinio

El Consejo Nacional Electoral advirtió sobre la circulación de una imagen en redes sociales que atribuye supuestos resultados definitivos a la Segunda Vuelta Presidencial. El organismo aclaró que dicha imagen es falsa y enfatizó que el proceso de escrutinios nacionales aún no ha finalizado.

En un comunicado, la autoridad electoral recordó que el Consejo Nacional Electoral no ha emitido ninguna declaratoria oficial de resultados hasta el momento. Se recomendó a la ciudadanía verificar la información únicamente en los canales oficiales del organismo para evitar la difusión de datos erróneos.

El Consejo Nacional Electoral advierte sobre la circulación de imágenes falsas en redes sociales y recuerda que los resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial aún no han sido declarados - crédito CNE/X
El Consejo Nacional Electoral advierte sobre la circulación de imágenes falsas en redes sociales y recuerda que los resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial aún no han sido declarados - crédito CNE/X
22:35 hsHoy

Suspensión temporal en el escrutinio presidencial por reclamación en Bogotá: CNE ya aprobó resultados en cinco regiones

La comisión escrutadora del Consejo Nacional Electoral aprobó el escrutinio de La Guajira, Meta, Atlántico, Risaralda y Bogotá, así como el del exterior, que fue avalado en la jornada del miércoles 24 de junio.

La sesión fue suspendida este martes tras la presentación de una reclamación sobre 30 mesas de votación en Bogotá, por presuntas diferencias en los formularios electorales. Antes de la suspensión, los resultados de La Guajira, Meta, Atlántico y Risaralda quedaron en firme sin reclamaciones.

Una reclamación sobre el Atlántico fue rechazada por haber sido presentada fuera del tiempo estipulado. La audiencia se reanudará este miércoles a las 9:00 a.m. en Corferias.

22:22 hsHoy

Bancada del Centro Democrático en el Congreso se declaró partido de Gobierno: estas serían las implicaciones para las reformas de De la Espriella

Los 47 parlamentarios que hacen parte del bloque partidista de cara a la próxima legislatura apoyarán las iniciativas que impulse el mandatario electo, aunque también buscarán algunos proyectos de interés de la colectividad

El Centro Democrático estará del lado del presidente electo Abelardo de la Espriella durante la próxima legislatura - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El Centro Democrático estará del lado del presidente electo Abelardo de la Espriella durante la próxima legislatura - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La bancada de congresistas electos del Centro Democrático, con miras a la legislatura 2026-2030, anunció el 23 de junio de 2026 que se declararán partido de Gobierno. Es decir, que asumirán un rol de oficialismo en el órgano legislativo y, en consecuencia, alineará su trabajo con la agenda del presidente electo Abelardo de la Espriella, que se convertirá en el sucesor del izquierdista Gustavo Petro, al que le restan 45 días de gestión.

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22:14 hsHoy

La Registraduría respondió a Gustavo Petro y negó alteración en la seguridad de los formularios E-14 de la segunda vuelta presidencial

La entidad afirmó que los cambios en la estructura de los archivos corresponden a la naturaleza de la elección y no a la supresión de controles y sostuvo que los canales de verificación y auditoría continúan habilitados para todas las partes autorizadas

Hernán Penagos, registrador nacional, salió en defensa del proceso electoral, ante los señalamientos del presidente Gustavo Petro - crédito Registraduría - Luisa González/REUTERS
Hernán Penagos, registrador nacional, salió en defensa del proceso electoral, ante los señalamientos del presidente Gustavo Petro - crédito Registraduría - Luisa González/REUTERS

La Registraduría Nacional del Estado Civil le salió al paso a las denuncias del presidente de la República, Gustavo Petro, y negó que hubiera eliminado el candado hash, la estampilla de tiempo y el consecutivo en la consulta de los formularios E-14, como lo ha insinuado el jefe de Estado en sus mensajes en sus redes sociales, al insistir en la narrativa de un aparente fraude electoral en la jornada del 21 de junio.

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