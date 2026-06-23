Escrutinio elecciones presidenciales 2026 En Vivo: suspenden proceso en Bogotá tras reclamación, CNE avaló resultados en cinco regiones

El escrutinio será clave para definir quién ocupará la presidencia y quién asumirá la voz opositora en el Congreso - crédito Colprensa/Catalia Olaya

Colombia permanece a la expectativa mientras avanza el conteo oficial para definir al presidente de la República para el periodo 2026-2030. La Registraduría General de la Nación y las autoridades electorales informarán oficialmente los resultados una vez concluya el escrutinio.

Según los datos preliminares, Abelardo de la Espriella sería reconocido como presidente de Colombia si el escrutinio confirma en su totalidad el preconteo, que lo ubica como ganador de la contienda con 12.959.542 votos (49,66%).

Iván Cepeda alcanzaría 12.708.712 votos (48,70%), lo que le otorga un escaño en el Senado de la República. En Colombia, el candidato presidencial que obtiene la segunda mayor votación ocupa automáticamente una curul en el Senado, conforme al Estatuto de la Oposición (Ley 1909 de 2018) y al Acto Legislativo 02 de 2015.

Siga en vivo los últimos minutos del escrutinio que definirá el próximo gobierno de Colombia.