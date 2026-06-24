Barcos en el estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam, Omán (REUTERS/Archivo)

Omán anunció la creación de un corredor marítimo temporal en el estrecho de Ormuz para permitir el tránsito de embarcaciones comerciales en medio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

La iniciativa fue coordinada con la Organización Marítima Internacional (OMI) y apunta a preservar la circulación por una vía estratégica para el comercio global de petróleo y gas.

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La decisión fue comunicada por el Ministerio de Transporte, Comunicaciones y Tecnología de la Información del sultanato, que destacó la relevancia del estrecho para la economía mundial y reafirmó su compromiso con las normas internacionales que regulan la navegación.

En el comunicado, Omán señaló que el objetivo es asegurar la libertad de tránsito “sin imponer ningún peaje”, en referencia al debate surgido en los últimos días sobre el futuro control de la ruta marítima y la posibilidad de aplicar cargos a los barcos que la atraviesen.

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“El Sultanato de Omán, en coordinación con la OMI, está proporcionando un corredor de tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz”, indicó el gobierno omaní. El texto añadió que la medida se adopta “de conformidad con el derecho internacional y el derecho del mar para garantizar la libertad de navegación en el estrecho sin imponer tasas”.

Según la información difundida por las autoridades, las embarcaciones interesadas en utilizar el corredor deberán coordinar previamente con la Organización Marítima Internacional y ajustarse a las coordenadas establecidas conjuntamente por la agencia especializada de Naciones Unidas y el gobierno de Omán.

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Omán habilitó un corredor marítimo temporal en el estrecho de Ormuz para garantizar la navegación comercial

El anuncio se produjo en un momento especialmente sensible para la navegación en la región. El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y constituye uno de los principales puntos de paso para las exportaciones energéticas del planeta. Aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado a nivel mundial atraviesa habitualmente ese corredor marítimo.

La iniciativa omaní coincide además con los esfuerzos internacionales para estabilizar la zona tras el conflicto que enfrentó a Estados Unidos, Israel e Irán y que tuvo repercusiones directas sobre el tráfico marítimo y los mercados energéticos.

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La Organización Marítima Internacional confirmó el inicio de una operación para evacuar a más de 11.000 marinos que permanecían afectados por las restricciones de navegación y las consecuencias del conflicto. El secretario general de la entidad, Arsenio Domínguez, explicó que el plan se desarrolla en coordinación con los países ribereños de la región, además de actores del sector marítimo internacional.

La decisión de Omán también se produce mientras continúan las conversaciones entre Washington y Teherán destinadas a alcanzar un acuerdo más amplio tras la firma de un memorando de entendimiento la semana pasada. Ese documento abrió un período de negociación de 60 días para abordar cuestiones relacionadas con el programa nuclear iraní, las sanciones económicas y la seguridad regional.

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En paralelo, persisten diferencias sobre el funcionamiento futuro del estrecho. El régimen iraní había señalado que la gestión de la vía marítima estaba siendo revisada junto con Omán y que se analizaban aspectos operativos y financieros vinculados a los servicios prestados a los buques.

Desde Estados Unidos, el secretario de Estado, Marco Rubio, rechazó cualquier posibilidad de imponer cobros a las embarcaciones.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, rechazó cualquier posibilidad de imponer cobros a las embarcaciones en el estrecho de Ormuz

“Ningún país tiene permitido cobrar peajes o tasas en una vía navegable internacional”, afirmó durante una visita a Emiratos Árabes Unidos.

En su declaración oficial, Omán insistió en que el nuevo esquema de tránsito busca garantizar la circulación marítima conforme a las reglas internacionales y contribuir a la estabilidad de una ruta considerada esencial para el abastecimiento energético mundial. Mientras continúan las negociaciones diplomáticas, el corredor temporal aparece como una herramienta destinada a reducir riesgos para la navegación y ofrecer mayor previsibilidad a las compañías que operan en la región.

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