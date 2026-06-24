La Corte de Constitucionalidad de Guatemala escucha la apelación para revocar el arresto del periodista José Rubén Zamora

La solicitud fue revisada en una audiencia ante magistrados, mientras el periodista permanece en su casa desde febrero tras casi dos años encarcelado, y el expediente aún discute si debe repetirse el debate oral. Guatemala, June 23, 2026. REUTERS/Cristina Chiquín

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala escuchó este martes la apelación con la que el Ministerio Público busca revocar el arresto domiciliario del periodista José Rubén Zamora Marroquín y devolverlo a prisión preventiva. El tribunal no fijó plazo para resolver si seguirá en libertad mientras avanza el proceso.

Según EFE, la audiencia pública se celebró mientras Zamora permanece bajo arresto domiciliario desde febrero, después de haber pasado casi dos años en prisión preventiva.

La discusión llegó a la corte por una acción promovida por la Fiscalía durante la gestión de la exfiscal general Consuelo Porras Argueta, quien dejó el cargo el 16 de mayo tras ocho años de mandato. De acuerdo con la agencia, Porras fue sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por señalamientos de corrupción e intentos de socavar la democracia en Guatemala.

PUBLICIDAD

Los argumentos de la defensa y las ausencias en la audiencia

Según La Hora GT, los magistrados oyeron a las partes sobre la apelación fiscal que pretende anular las medidas sustitutivas otorgadas al periodista, mientras aún está pendiente definir si el juicio en su contra debe repetirse. El medio informó que ni los representantes del Ministerio Público ni los querellantes adhesivos del caso, la Fundación Contra el Terrorismo, se presentaron a exponer los argumentos con los que piden el regreso de Zamora a prisión.

Journalists and members of social organizations protest to demand the release from jail of journalist Jose Ruben Zamora, in Guatemala City, Guatemala, September 18, 2025. REUTERS/Cristina Chiquin

A la salida de la audiencia, la abogada defensora Jovita Tzul cuestionó la solidez jurídica de la apelación y sostuvo que mantener al periodista en prisión preventiva vulneraría sus derechos fundamentales. La defensa argumentó que en esta etapa del proceso no existe peligro de fuga ni riesgo de obstaculización de la justicia.

PUBLICIDAD

Zamora también se pronunció tras la revisión del caso. “Este es un intento más por silenciar el periodismo independiente en Guatemala, pero confiamos en que prevalecerá el derecho a defenderme en libertad”, declaró a EFE.

La publicación guatemalteca añadió que la defensa recordó que cuando el Tribunal Noveno de Sentencia Penal concedió las medidas sustitutivas, tanto la Fiscalía como las otras partes tampoco acudieron a la audiencia. Por esa razón, sostuvo, no presentaron en ese momento los recursos previstos por la ley que ahora afirman que no fueron considerados.

Ante el pleno de magistrados, tanto el defensor como el propio periodista y el representante de la Procuraduría General de la Nación afirmaron que la prolongación del expediente podría derivar en un exceso de privación de libertad. También señalaron que Zamora ha cumplido con todas las obligaciones impuestas por las medidas sustitutivas y no ha eludido ninguno de los procesos abiertos en su contra.

PUBLICIDAD

La Corte de Constitucionalidad escuchó el pedido para revocar su arresto domiciliario y no fijó plazo para resolver si seguirá con libertad condicionada (Foto cortesía Corte de Constitucionalidad)

Los procesos abiertos contra Zamora desde 2022

El periodista, de 69 años, enfrenta una etapa intermedia por un caso de obstrucción a la justicia y, además, un nuevo juicio por presunto lavado de dinero, después de que una condena previa fuera anulada. Su salida de prisión bajo arresto domiciliario se produjo tras haber sido detenido en julio de 2022.

Según EFE, la captura ocurrió pocos días después de que publicara críticas por corrupción contra el gobierno del entonces presidente Alejandro Giammattei, que gobernó entre 2020 y 2024. Desde entonces, Zamora ha afrontado tres procesos judiciales por cargos no probados de presunto lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias, este último vinculado a su encarcelamiento original.

PUBLICIDAD

El cierre de elPeriódico quedó entre las consecuencias más visibles del caso. El diario, reconocido internacionalmente por investigaciones sobre redes de corrupción estatal, cesó operaciones en mayo de 2023 por el ahogo financiero y la presión judicial derivados del arresto de su fundador, informó EFE.