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El increíble gol que falló Kane en el empate entre Inglaterra y Ghana: la insólita teoría detrás

El delantero de 32 años no pudo darle la victoria a los europeos y le atribuyen la responsabilidad de esa mala definición a Nana Kwaku Bonsam

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La selección de Inglaterra tenía la gran oportunidad de cerrar su clasificación a los 16avos de final, pero falló en momentos clave y se tuvo que conformar con el empate 0-0 ante Ghana en Boston por la segunda fecha del Grupo L en el Mundial 2026. Y una de las jugadas que desperdició lo tuvo como protagonista a Harry Kane, quien es eje de una particular historia alrededor de este partido, un brujo y un supuesto método para perjudicarlo.

Nana Kwaku Bonsam es uno de los curanderos más famosos del país africano y, en la previa al encuentro contra los europeos, realizó una llamativa confesión divulgada por el Daily Star sobre el centrodelantero del Bayern Múnich: “Estoy trabajando en Harry Kane. Ya he demostrado de lo que soy capaz, así que sé qué debo hacer para detenerlo. No va a ser una lesión grave, pero si voy a hacer lo suficiente para ayudar a mi país”.

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Estas declaraciones se reflotaron a partir del increíble yerro del atacante de 32 años a los 86 minutos de juego. Uno de sus compañeros había estrellado un cabezazo al travesaño y, en el rebote, apareció Harry solo en la puerta del área chica. Con todo el panorama, el ex hombre del Tottenham eligió una definición muy potente y su elección impulsó la pelota por encima del travesaño.

Mundial 2026 - Inglaterra 0 - Ghana 0

El Diablo del Miércoles, como es apodado el brujo ghanés, afirmó que utilizó sus poderes espirituales para contrarrestar el poderío del futbolista y recordó la ocasión en la que se atribuyó la lesión sufrida por Cristiano Ronaldo en la antesala al Mundial 2014: “Sé de qué se trata la lesión de Cristiano Ronaldo, estoy trabajando en él. Me lo tomo muy en serio. Dije hace cuatro meses que trabajaría seriamente en Cristiano Ronaldo y lo dejaría fuera del Mundial o al menos le impediría jugar contra Ghana, y lo mejor que puedo hacer es mantenerlo fuera por lesión”. Según precisó el Daily Star, invocó un polvo especial de sus dioses, mezclado con hojas y brebajes, y le colocó alrededor una imagen y una caricatura del Bicho.

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En esa oportunidad, CR7 sufría las consecuencias de una tendinosis rotuliana. Sin embargo, lo dicho por Nana Kwaku Bonsam no surtió efecto porque el goleador de Portugal completó los 90 minutos en los tres duelos del Grupo G ante Alemania, Estados Unidos y el propio Ghana. Además, le anotó un gol a las Estrellas Negras en el triunfo 2-1 de la última fecha. A pesar de ese marcador, los lusos terminaron terceros y se quedaron afuera en primera fase.

“Esta lesión jamás podrá ser curada por ningún médico; jamás podrán determinar la causa, porque es algo espiritual. Hoy es su rodilla, mañana su muslo, pasado mañana otra cosa“, declaró sobre el ex jugador de Manchester United y Real Madrid, entre otros equipos. Según la fuente citada, el chamán afirma que sus poderes provienen del santuario Kofi Oo Kofi y se autodefine como el único hombre auténtico de África.

Harry Kane arrodillado en campo de fútbol con manos en la cabeza. Jugadores con uniforme amarillo y uno en el suelo. Arriba a la derecha, imagen circular de hombre con barba y camisa a rayas.
Bonsam aseguró que realizó un trabajo para perjudicar a Harry Kane en el partido contra Ghana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo cierto es que Harry Kane erró un gol atípico para sus aptitudes futbolísticas y Ghana se quedó con un valioso empate porque tiene cuatro puntos en el Grupo L y una igualdad ante Croacia lo meterá en 16avos de final sin importar otros resultados. Mientras que Inglaterra deberá vencer a Panamá para asegurar el boleto a la próxima fase.

El punta inglés llegó a este duelo en Boston después de convertirle dos goles a Croacia en la victoria 4-2 del estreno. Su producción lo dejó emparejado con el emblemático Gary Lineker como máximos goleadores históricos de Los Tres Leones en Mundiales, ambos con 10 festejos.

Ahora, el Grupo L se definirá en el primer turno del sábado con los dos encuentros en simultáneo entre Inglaterra-Panamá y Ghana-Croacia.

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