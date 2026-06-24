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Facundo Arana recordó la charla íntima que tuvo con su papá sobre la enfermedad que atravesó: “Me mata la impotencia”

El actor repasó el dialogo que tuvo en su adolescencia, cuando recibió el diagnóstico de linfoma de Hodgkin, y explicó cómo ese gesto familiar cambió su modo de atravesar el miedo

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El actor abrió la puerta de su intimidad y contó la charla que había tenido con su papá sobre su enfermedad

A lo largo de su carrera, Facundo Arana atravesó complejas situaciones de salud. En las últimas horas, el actor se mostró conmovido al recordar la conversación que mantuvo con su padre durante su batalla contra el cáncer, un episodio que definió su manera de enfrentar la adversidad.

Todo sucedió cuando una comunicadora le consultó: “¿Y el tema de la enfermedad hizo que conectaras de otra manera con tu cuerpo y con tu bienestar en general?”. Fiel a su estilo, el actor rememoró la charla con su padre en su juventud y el dolor que este mostraba por la situación.

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“Mi viejo a mí me dijo: “Me mata la impotencia de no tener esto yo. No, no entiendo por qué esto lo tenés vos. No soporto que lo tengas vos, quiero tenerlo yo”. Y yo lo miraba a los ojos. Y cuando miras a los ojos a un ser querido y ves que está esa impotencia de que quiere de verdad sacártelo y ponérselo él, te das cuenta que sos el gran ganador, porque mi viejo no se lo hubiera podido bancar. Probablemente sí, pero yo sentía que era buenísimo que esto me pasara a mí y no a mi vieja, a mi hermana, a mi hermanita, a mi otra hermana, a mi mejor amigo, porque yo me la podía bancar, yo me la iba a bancar y ellos por ahí no", recordó el actor.

Facundo Arana nos abre las puertas a su intimidad en el barrio privado Harás de Mar .
Facundo Arana recordó la charla con su padre durante su batalla contra el cáncer y explicó cómo ese momento marcó su forma de enfrentar la adversidad (Crédito: Jose Tetty)

El protagonista de “Pequeña Victoria” fue diagnosticado a los 17 años con Linfoma de Hodgkin, una enfermedad que afecta el sistema linfático. El proceso incluyó diez meses de tratamiento y controles médicos durante cinco años. “Yo me recuperé de un linfoma a los 17 años en Fundaleu y en el Centro de Hematología Pavlovsky. Ya estudiaba teatro. Pero, después, me hice actor y me hice muy conocido, mucho más de lo que hubiera soñado”, relató Arana en una entrevista emitida en 2019 en el programa ¿Quién quiere ser millonario? (Telefe).

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Durante esa etapa, Arana recibió el apoyo incondicional de su familia. “Mi viejo me decía que no soportaba verme enfermo, que prefería tener él el linfoma antes que yo. Lo miraba a los ojos y veía esa impotencia real y profunda. Ahí entendí que era el gran ganador, porque prefería atravesar yo la enfermedad antes que mi madre, mis hermanas o mis amigos. Sentía que podía soportarlo, que iba a salir adelante, y que ellos tal vez no”, expresó el actor.

Captura de pantalla de Instagram mostrando a dos hombres en la orilla del mar. El más joven, sonriente, abraza al mayor; ambos miran hacia arriba
El actor Facundo Arana comparte una tierna imagen junto a su padre en la orilla del mar, celebrando sus 91 años con alegría y mirando al cielo juntos.

El actor reconoció haber sentido miedo en distintos momentos del proceso médico. “Todo el mundo atraviesa momentos críticos en la vida, pero siempre digo que fui el gran ganador al tener el linfoma. No sé si hubiera soportado que me dijeran que mi hermana tenía linfoma, me hubiera muerto. Si en ese momento me preguntaban qué prefería, si tenerlo yo o que lo tuviera alguien que amo, no lo dudaba. Yo me la podía bancar, ellos por ahí no”, explicó Arana.

Décadas después de aquel diagnóstico, Facundo Arana volvió a referirse a su salud. En 2024, el actor informó a través de su cuenta personal de Instagram que estaba recibiendo tratamiento por carcinomas en estadío temprano, lesiones cutáneas que detectó mediante controles periódicos. “La mejor forma de la medicina es la prevención. Cuiden la exposición al Sol”, publicó, y agregó: “Cada tanto tengo que ir a sacar lesiones en mi piel, carcinomas en estadío temprano. Hoy sacamos otro. Todo salió perfecto. Me los voy encontrando chequeándome en casa y sin volverme loco. Y los señalo”.

En su mensaje, Arana enfatizó la importancia de la detección precoz y de mantener controles regulares para tratar este tipo de enfermedades, destacando el rol de la medicina preventiva y el autocuidado.

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