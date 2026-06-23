Panamá vs Croacia en VIVO: sigue las acciones en DIRECTO del partido de la jornada 2 en el grupo L del Mundial 2026

Panamá y Croacia disputarán la fecha 2 del Mundial 2026 en el Grupo L. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Transmisión por televisión: DSports (Latinoamérica), TyC Sports (Argentina) / DAZN (España), Canal 5 (Uruguay) / Entel TV, Red Uno, Tigo y Unitel (Bolivia) / Televen (Venezuela) / Teleamazonas (Ecuador), Win Sports (Colombia), América TV (Perú), Tigo Sports, RPC, TVN, TV MAX, Medcom, Telemetro y Fox (Panamá), VIX (México), Teletica, TD MAX, Fox y Fox+ (Costa Rica), Tigo Sports (Honduras).

Los equipos de Panamá y Croacia se verán cara a cara desde la cancha del estadio Toronto para disputar su segundo partido del Mundial 2026. Los países participantes del Grupo L iniciaron su recorrido con derrota frente a las selecciones de Ghana (1-0) e Inglaterra (4-2) de manera respectiva.

Horarios para ver el partido Panamá vs Croacia

El duelo mundialista entre Panamá y Croacia se jugará el próximo martes 23 de junio y así serán los horarios en diversos partes del mundo: