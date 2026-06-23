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Panamá vs Croacia en VIVO: sigue las acciones en DIRECTO del partido de la jornada 2 en el grupo L del Mundial 2026

Ambos equipos saldrán por el triunfo para sumar sus primeros puntos en esta fase de grupos, tras perder en su debut contra Ghana e Inglaterra

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Panamá y Croacia disputarán la fecha 2 del Mundial 2026 en el Grupo L.
Panamá y Croacia disputarán la fecha 2 del Mundial 2026 en el Grupo L. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Transmisión por televisión: DSports (Latinoamérica), TyC Sports (Argentina) / DAZN (España), Canal 5 (Uruguay) / Entel TV, Red Uno, Tigo y Unitel (Bolivia) / Televen (Venezuela) / Teleamazonas (Ecuador), Win Sports (Colombia), América TV (Perú), Tigo Sports, RPC, TVN, TV MAX, Medcom, Telemetro y Fox (Panamá), VIX (México), Teletica, TD MAX, Fox y Fox+ (Costa Rica), Tigo Sports (Honduras).

Los equipos de Panamá y Croacia se verán cara a cara desde la cancha del estadio Toronto para disputar su segundo partido del Mundial 2026. Los países participantes del Grupo L iniciaron su recorrido con derrota frente a las selecciones de Ghana (1-0) e Inglaterra (4-2) de manera respectiva.

Horarios para ver el partido Panamá vs Croacia

El duelo mundialista entre Panamá y Croacia se jugará el próximo martes 23 de junio y así serán los horarios en diversos partes del mundo:

  • México: 17:00 p.m.
  • Argentina:  20:00 p.m.
  • Brasil: 20:00 p.m.
  • Bolivia: 18:00 p.m.
  • Chile: 19:00 p.m.
  • Colombia: 18:00 p.m.
  • Costa Rica: 17:00 p.m.
  • Ecuador: 18:00 p.m.
  • El Salvador: 17:00 p.m.
  • España: 01:00 a.m.
  • Estados Unidos del Pacífico (PT): 16:00 p.m.
  • Estados Unidos del Central (CT): 18:00 p.m.
  • Estados Unidos del Este (ET): 19:00 p.m.
  • Guatemala: 17:00 p.m.
  • Honduras: 17:00 p.m.
  • Nicaragua: 17:00 p.m.
  • Paraguay: 20:00 p.m.
  • Panamá: 18:00 p.m.
  • Perú: 18:00 p.m.
  • Uruguay: 20:00 p.m.
  • Venezuela: 19:00 p.m.

En pocas líneas:

09:04 hsHoy

Partidos del Mundial 2026, hoy 23 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo, grupo por grupo

La segunda fase de la fase de grupos concluye con la participación de Portugal e Inglaterra, dos selecciones consideradas favoritas para el título

La segunda fase de la fase de grupos concluye con la participación de Portugal e Inglaterra, dos selecciones consideradas favoritas para el título. (REUTERS/Phil Noble)
La segunda fase de la fase de grupos concluye con la participación de Portugal e Inglaterra, dos selecciones consideradas favoritas para el título. (REUTERS/Phil Noble)

En esta segunda fase del torneo, equipos como Cabo Verde sorprenden y mantienen viva la expectativa con sus actuaciones.

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