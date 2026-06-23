Panamá vs Croacia en VIVO: sigue las acciones en DIRECTO del partido de la jornada 2 en el grupo L del Mundial 2026

Transmisión por televisión: DSports (Latinoamérica), TyC Sports (Argentina) / DAZN (España), Canal 5 (Uruguay) / Entel TV, Red Uno, Tigo y Unitel (Bolivia) / Televen (Venezuela) / Teleamazonas (Ecuador), Win Sports (Colombia), América TV (Perú), Tigo Sports, RPC, TVN, TV MAX, Medcom, Telemetro y Fox (Panamá), VIX (México), Teletica, TD MAX, Fox y Fox+ (Costa Rica), Tigo Sports (Honduras).
Los equipos de Panamá y Croacia se verán cara a cara desde la cancha del estadio Toronto para disputar su segundo partido del Mundial 2026. Los países participantes del Grupo L iniciaron su recorrido con derrota frente a las selecciones de Ghana (1-0) e Inglaterra (4-2) de manera respectiva.
Horarios para ver el partido Panamá vs Croacia
El duelo mundialista entre Panamá y Croacia se jugará el próximo martes 23 de junio y así serán los horarios en diversos partes del mundo:
- México: 17:00 p.m.
- Argentina: 20:00 p.m.
- Brasil: 20:00 p.m.
- Bolivia: 18:00 p.m.
- Chile: 19:00 p.m.
- Colombia: 18:00 p.m.
- Costa Rica: 17:00 p.m.
- Ecuador: 18:00 p.m.
- El Salvador: 17:00 p.m.
- España: 01:00 a.m.
- Estados Unidos del Pacífico (PT): 16:00 p.m.
- Estados Unidos del Central (CT): 18:00 p.m.
- Estados Unidos del Este (ET): 19:00 p.m.
- Guatemala: 17:00 p.m.
- Honduras: 17:00 p.m.
- Nicaragua: 17:00 p.m.
- Paraguay: 20:00 p.m.
- Panamá: 18:00 p.m.
- Perú: 18:00 p.m.
- Uruguay: 20:00 p.m.
- Venezuela: 19:00 p.m.
En pocas líneas:
En esta segunda fase del torneo, equipos como Cabo Verde sorprenden y mantienen viva la expectativa con sus actuaciones.