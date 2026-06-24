Wanda Nara: “Mauro Icardi decía que Turquía era un país de mierda y que la gente tenía olor”

Wanda Nara afirmó que Mauro Icardi rechazó el contrato con Galatasaray y descalificó a Turquía antes de su llegada al club (Video: SQP, América TV)

Wanda Nara se contactó a través de una comunicación telefónica con SQP (América TV) y disparó contra su exmarido Mauro Icardi con una serie de revelaciones que sacudieron el piso: aseguró que el futbolista siempre odió Turquía, que fue ella quien gestionó su llegada al Galatasaray desde cero y que, pese a eso, ahora le exige que vuelva al país con sus hijas. Yanina Latorre le fue consultando y la charla escaló sin pausa, con chats como prueba y acusaciones cruzadas sobre la crianza de las menores.

El eje más explosivo de la noche fue la historia detrás del contrato turco y las expresiones xenofóbicas que habría tenido el futbolista. Wanda contó que cuando le propuso a Icardi firmar con el Galatasaray, la reacción del delantero fue de rechazo absoluto. “La única vez que Mauro se quiso separar de mí fue cuando yo le propuse el contrato de Turquía. Me dijo que estaba loca, que era un contrato a un país de mierda con gente de mierda. Les inculcó a mis hijos que la gente de Turquía tenía olor”, relató frente a las cámaras.

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Wanda Nara sostuvo que gestionó desde cero la llegada de Mauro Icardi al Galatasaray y que viajó sola a Turquía para cerrar la operación (Video: SQP, América TV)

Según el relato de Wanda, fue ella quien viajó sola a Turquía para explorar la posibilidad, encontró el colegio para sus hijos y convenció al entorno del club de que el jugador llegaría, aunque Icardi no contestaba llamadas ni videollamadas. “Los turcos me miraban medio de reojo porque me decían: ‘Pero si él no contesta, no habla’. Me pedían hacer una videollamada y él no quería ni siquiera contestar”, recordó. El contexto de esa búsqueda, explicó, fue una conversación con Leonardo Araújo, entonces director deportivo del Paris Saint-Germain (PSG), quien le había dicho sin rodeos: “Wanda, Mauro no va a jugar más, hay que buscarle una salida”. Fue entonces cuando la animadora le planteó dos opciones: Turquía o Nápoles, dos destinos donde, según su visión, un jugador de su perfil podía volver a sentirse protagonista. “Yo le dije que podía ir a Turquía o a Nápoles, clubes donde iban a amarlo”, recordó.

Ante eso, Wanda dijo que “se volvió a calzar los tacos” y salió a resolver la situación. Describió que firmó un papel comprometiéndose a que Icardi llegaría al club y que, a último momento, logró que el jugador firmara. “Conseguimos, sí, logré que pueda firmar y es por eso que logré también un montón de cosas que no le dan a ningún jugador”, afirmó. La contradicción que señaló fue evidente: ese mismo hombre que llamó a Turquía “un país de mierda” festejó los campeonatos con el Galatasaray como si fuera un hincha de toda la vida. “Es toda una payasada. Se subió a los elogios de los turcos”, dijo.

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El otro frente de la noche fue la situación legal entre ambos y la disputa por la tenencia de sus hijas. Wanda cuestionó que Icardi le reclame que vuelva a Turquía con las menores cuando él, actualmente sin club, ya no tiene ningún vínculo contractual con ese país. “Él tiene libre y se viene para acá, porque tiene obviamente una pareja argentina con hijos argentinos, y yo estaría en Turquía con mis hijas, siendo que yo soy argentina”, planteó. Y recordó que tuvo que contratar un abogado turco, hacer trámites en la embajada y gastar dinero que, según ella, podría haber destinado a sus hijas.

Wanda Nara dijo que el PSG le comunicó que Mauro Icardi no iba a jugar más y que por eso buscó una salida en Turquía o Nápoles (Video: SQP, América TV)

También salió a la luz un episodio que está en el expediente judicial: Wanda reveló que una de sus hijas apareció con piercings nuevos en una oreja, algo que no le fue consultado. “Jamás me lo preguntaron. Me parece que va totalmente en contra de lo que yo hubiera autorizado”, dijo, y aclaró que ninguno de sus hijos tiene tatuajes ni piercings autorizados por ella, y que los colegios a los que asisten tampoco lo permiten. Cuando una de las panelistas preguntó si los piercings fueron para que las nenas se parecieran a la China Suárez, la pareja actual de Icardi, Wanda respondió: “No tengo ni idea. Fue algo que decidió el papá y se lo hizo él mismo”.

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Sobre la deuda de alimentos, Wanda fue precisa: dijo que un juez había fijado una multa de ocho millones de pesos que Icardi no pagó y apeló. Latorre señaló que la apelación tuvo lugar y que el futbolista se comprometió a pagar, aunque también cuestionó si la multa por clases de baile no cumplidas era proporcional. Wanda respondió con otro episodio: que a ella le reclamaron entre 100 mil y 200 mil dólares porque sus hijas no quisieron ir con su padre en una ocasión, cuando ella acababa de ser operada. “¿Nadie se puso en mi lugar?”, preguntó.