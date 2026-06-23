Robaron de un museo en Madrid la camiseta de un campeón del mundo: “Su ausencia fue detectada durante una revisión rutinaria”

El Museo Legends confirmó este martes la desaparición de la camiseta que Iker Casillas vistió en la final del Mundial de Sudáfrica 2010, cuando España derrotó a Países Bajos y obtuvo su primera estrella mundialista. La institución trabaja para aclarar las circunstancias del hecho y prometió informar por sus canales oficiales.

La camiseta que vistió Iker Casillas en la final del Mundial de Sudáfrica 2010 desapareció del Museo Legends de Madrid. La pieza, que formaba parte de una exposición dedicada al ex portero del Real Madrid y la selección española, no estaba en su lugar durante una revisión de rutina efectuada este martes. El museo confirmó la situación mediante un comunicado oficial y anunció que trabaja para esclarecer las circunstancias del hecho.

La prenda en cuestión no es cualquier reliquia. Casillas la portó el 11 de julio de 2010 en Johannesburgo, cuando España derrotó a Países Bajos y se consagró campeona del mundo por primera vez en su historia. Esa camiseta, depositada por el propio ex portero en el museo ubicado junto a la Puerta del Sol, era uno de los puntos de la colección que más visitas concentraba. Ahora, su paradero es desconocido.

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“El Museo LEGENDS comunica la desaparición de una de las piezas más emblemáticas de su colección: la camiseta utilizada por Iker Casillas en la final del Mundial de Sudáfrica 2010”, reza el comunicado oficial del Departamento de Comunicación del museo. La ausencia fue detectada durante una revisión rutinaria realizada en las últimas horas, según precisó la organización.

El museo notificó la situación este martes y, por el momento, no trascendieron más detalles sobre lo ocurrido. “Dada la relevancia histórica y deportiva de esta pieza, el museo está trabajando para aclarar las circunstancias de lo ocurrido”, señaló la institución en su nota. Desde el área de comunicación también aclararon que “cualquier novedad” en relación a la desaparición de la prenda será comunicada a través de los “canales oficiales” del museo.

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Por qué el museo Legends tenía la camiseta de Casillas

La prenda que Iker Casillas usó en la final del Mundial de Sudáfrica 2010 formaba parte de la colección del museo ubicado junto a la Puerta del Sol en Madrid

La presencia de esa camiseta en Legends no era casual. Desde el 4 de junio y hasta finales de agosto, el museo alberga “Casillas: el legado de una leyenda”, una muestra dedicada a la trayectoria del ex portero que reúne piezas de sus etapas en el Real Madrid y en la selección española. Guantes, botas, balones, brazaletes, medallas y trofeos integran el recorrido.

Entre las piezas que forman parte de la muestra figura también la camiseta de la temporada 2011-12, aquella en la que el Real Madrid conquistó la Liga con 100 puntos y 121 goles. De acuerdo con lo que Europa Press recogió en declaraciones del propio Casillas durante el acto de presentación, “aquella Liga fue muy importante, veníamos de romper la hegemonía del FC Barcelona, supuso el punto de inflexión, el arranque para formar ese equipo que luego ganó una Champions”.

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La muestra también incluye un libro participativo donde los visitantes pueden dejar mensajes y recuerdos vinculados al ex portero. LaLiga, que impulsó la iniciativa, la describió como “un espacio vivo de homenaje, memoria y conexión entre el jugador y los seguidores”.

Fue precisamente en el marco de esa exposición que la camiseta del Mundial 2010 cobró aún mayor protagonismo. La pieza era, según el propio museo, uno de los elementos de mayor convocatoria dentro de la colección permanente de Legends.

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Qué es el Museo Legends

La camiseta desaparecida era una de las piezas de la colección que más visitas concentraba, depositada en el museo por el propio Casillas

Legends, The Home of Football presented by LaLiga es una de las mayores experiencias inmersivas del mundo dedicadas a la historia del fútbol. El espacio, ubicado en pleno centro de Madrid, junto a la Puerta del Sol, ocupa siete plantas y fue desarrollado con el respaldo de LaLiga y de instituciones como la FIFA, la UEFA, la CONMEBOL y el COI.

Sus salas albergan camisetas de futbolistas que marcaron la historia del deporte, entre ellos Maradona, Cruyff, Pelé, Messi, Zidane, Iniesta y Paolo Rossi. El museo cuenta además con espacios inmersivos, un restaurante con terraza, un cine en 4D y una zona de juegos. El recorrido propone una cronología de la historia del fútbol desde sus orígenes hasta la actualidad.

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La desaparición de la camiseta de Casillas ocurre en pleno auge de la exposición dedicada al exportero, con el museo en funcionamiento y visitantes circulando por sus instalaciones a diario.

El museo no precisó si intervino alguna autoridad ni si se abrió una investigación formal. La única certeza, por ahora, es la que el propio Legends hizo pública: “Por el momento, no se facilitarán más detalles”.

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