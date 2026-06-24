El invierno llegó con temperaturas polares y este miércoles será el día más frío de la semana

Una masa de aire polar se instaló sobre la Argentina y el miércoles se perfila como el día más frío de la semana (Télam)

Una masa de aire polar se instaló sobre la Argentina esta semana con una intensidad que no se registraba desde hace meses. El fenómeno, que comenzó el lunes con heladas generalizadas en gran parte del país, alcanzó su punto más agudo este martes y todo indica que lo peor llegará en la madrugada del miércoles.

El termómetro marcó números que el invierno suele reservar para sus jornadas más extremas. Este martes, la localidad de Uspallata, en Mendoza, lideró el ranking de frío con -10 °C, seguida por Malargüe con -7,9 °C y Jáchal, en San Juan, con -4,7 °C.

PUBLICIDAD

La expansión del frío polar no se detuvo en las provincias del centro. Este martes, las heladas agronómicas —definidas como aquellas en las que la temperatura del aire desciende por debajo de los 3 °C— llegaron hasta el norte del país. En total, más de 60 localidades extrapatagónicas quedaron bajo los efectos de ese umbral térmico, de acuerdo con la información del medio especializado Meteored.

El miércoles se perfila como la jornada más fría de los últimos días del mes. El modelo europeo ECMWF proyecta anomalías negativas de temperatura de entre 2 y 4 °C sobre el centro y norte del país, lo que implica que los registros estarán hasta 4 °C por debajo de los valores medios históricos para esta época del año.

PUBLICIDAD

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por temperaturas extremas de frío en provincias del centro, norte y el AMBA

Una combinación de factores potencia el enfriamiento nocturno: cielos despejados y viento calmo o de leve intensidad. Esas condiciones favorecen la pérdida de calor desde el suelo hacia la atmósfera sin que las nubes actúen como barrera.

Incluso, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por temperaturas extremas de frío en varias provincias del país. Se encuentran afectadas: noroeste de Buenos Aires, CABA, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, La Pampa, Córdoba, Chaco, Formosa, San Luis, norte de Mendoza, norte de San Juan, La Rioja, este de Santiago del Estero, norte de Salta y sureste de Jujuy.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los datos del SMN, el momento de menor temperatura durante la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) será durante la temprana mañana del miércoles: 4 °C. La máxima, por la tarde, ascenderá hasta las 11 °C.

El jueves, la situación no será tan brusca, pero el frío es una tendencia que persistirá. La mínima proyectada es de 8 °C y la máxima de 13 °C. Para la jornada del viernes, en cambio, la mínima caerá hasta los 6 °C, mientras que la máxima se iguala a la del día anterior.

PUBLICIDAD

Los pronósticos de mediano plazo no anticipan una recuperación térmica antes del fin de semana. El frío, según esas proyecciones, se extenderá más allá de los próximos días.

En el AMBA, la temperatura mínima del miércoles será de 4 °C y no se prevé una recuperación térmica antes del fin de semana

Durante el sábado, la mínima será de 9 °C y la máxima llegará hasta los 16 °C, en lo que será la jornada más calurosa. Para el domingo, la mínima caerá a 7 °C y la máxima alcanzará los 12 °C.

PUBLICIDAD

Cómo afectará la ola polar en el resto del país

El miércoles, en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, las mínimas oscilarán entre -1 °C y -2 °C, con heladas de moderada a fuerte intensidad sobre la región pampeana, Cuyo y sectores del Litoral y el NOA.

Mientras tanto, el SMN también emitió alertas amarillas por nevadas en gran parte de la región patagónica. Los acumulados previstos van de 5 a 10 centímetros en zonas de meseta y de 10 a 30 centímetros en las zonas cordilleranas, con la posibilidad de que esos valores sean superados en puntos específicos.

PUBLICIDAD

Las nevadas también alcanzarán la región oeste del país, con beneficios directos para los centros vacacionales invernales: desde Ushuaia hasta Bariloche, pasando por Las Leñas y Penitentes, e incluso Vallecito, en Mendoza, donde se esperan nevadas próximas al Gran Mendoza, con mayor intensidad hacia el fin de semana. Las sierras de Córdoba y de San Luis también recibirán nieve durante esos días.

El SMN también emitió alertas amarillas por nevadas en la Patagonia, con acumulados de hasta 30 centímetros en zonas cordilleranas

El escenario meteorológico no se agota en el frío y la nieve. El SMN alertó por viento zonda en la alta cordillera del NOA, con velocidades de entre 50 y 70 km/h y ráfagas que superarían ese umbral. Las provincias de Salta y Jujuy concentrarán el mayor impacto de ese fenómeno, aunque las zonas cordilleranas de La Rioja y Catamarca también podrían verse afectadas con menor intensidad.

PUBLICIDAD

Hacia el fin de semana, el foco se desplazará hacia el noreste. Se prevé la activación de áreas de tormentas sobre el NEA, con especial incidencia en Misiones, el noroeste de Corrientes y el este de Formosa. Los acumulados esperados se ubican entre 30 y 60 milímetros, aunque en zonas puntuales podrían superar los 100 milímetros, con ráfagas fuertes y granizo ocasional.