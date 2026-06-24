Sociedad

El invierno llegó con temperaturas polares y este miércoles será el día más frío de la semana

El Servicio Meteorológico emitió alertas amarillas en la Ciudad de Buenos Aires y varias provincias por temperaturas extremas. También hay advertencia por posibles nevadas en la Patagonia

Guardar
Google icon
Una masa de aire polar se instaló sobre la Argentina y el miércoles se perfila como el día más frío de la semana (Télam)
Una masa de aire polar se instaló sobre la Argentina y el miércoles se perfila como el día más frío de la semana (Télam)

Una masa de aire polar se instaló sobre la Argentina esta semana con una intensidad que no se registraba desde hace meses. El fenómeno, que comenzó el lunes con heladas generalizadas en gran parte del país, alcanzó su punto más agudo este martes y todo indica que lo peor llegará en la madrugada del miércoles.

El termómetro marcó números que el invierno suele reservar para sus jornadas más extremas. Este martes, la localidad de Uspallata, en Mendoza, lideró el ranking de frío con -10 °C, seguida por Malargüe con -7,9 °C y Jáchal, en San Juan, con -4,7 °C.

PUBLICIDAD

La expansión del frío polar no se detuvo en las provincias del centro. Este martes, las heladas agronómicas —definidas como aquellas en las que la temperatura del aire desciende por debajo de los 3 °C— llegaron hasta el norte del país. En total, más de 60 localidades extrapatagónicas quedaron bajo los efectos de ese umbral térmico, de acuerdo con la información del medio especializado Meteored.

El miércoles se perfila como la jornada más fría de los últimos días del mes. El modelo europeo ECMWF proyecta anomalías negativas de temperatura de entre 2 y 4 °C sobre el centro y norte del país, lo que implica que los registros estarán hasta 4 °C por debajo de los valores medios históricos para esta época del año.

PUBLICIDAD

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por temperaturas extremas de frío en provincias del centro, norte y el AMBA
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por temperaturas extremas de frío en provincias del centro, norte y el AMBA

Una combinación de factores potencia el enfriamiento nocturno: cielos despejados y viento calmo o de leve intensidad. Esas condiciones favorecen la pérdida de calor desde el suelo hacia la atmósfera sin que las nubes actúen como barrera.

Incluso, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por temperaturas extremas de frío en varias provincias del país. Se encuentran afectadas: noroeste de Buenos Aires, CABA, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, La Pampa, Córdoba, Chaco, Formosa, San Luis, norte de Mendoza, norte de San Juan, La Rioja, este de Santiago del Estero, norte de Salta y sureste de Jujuy.

De acuerdo con los datos del SMN, el momento de menor temperatura durante la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) será durante la temprana mañana del miércoles: 4 °C. La máxima, por la tarde, ascenderá hasta las 11 °C.

El jueves, la situación no será tan brusca, pero el frío es una tendencia que persistirá. La mínima proyectada es de 8 °C y la máxima de 13 °C. Para la jornada del viernes, en cambio, la mínima caerá hasta los 6 °C, mientras que la máxima se iguala a la del día anterior.

Los pronósticos de mediano plazo no anticipan una recuperación térmica antes del fin de semana. El frío, según esas proyecciones, se extenderá más allá de los próximos días.

En el AMBA, la temperatura mínima del miércoles será de 4 °C y no se prevé una recuperación térmica antes del fin de semana
En el AMBA, la temperatura mínima del miércoles será de 4 °C y no se prevé una recuperación térmica antes del fin de semana

Durante el sábado, la mínima será de 9 °C y la máxima llegará hasta los 16 °C, en lo que será la jornada más calurosa. Para el domingo, la mínima caerá a 7 °C y la máxima alcanzará los 12 °C.

Cómo afectará la ola polar en el resto del país

El miércoles, en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, las mínimas oscilarán entre -1 °C y -2 °C, con heladas de moderada a fuerte intensidad sobre la región pampeana, Cuyo y sectores del Litoral y el NOA.

Mientras tanto, el SMN también emitió alertas amarillas por nevadas en gran parte de la región patagónica. Los acumulados previstos van de 5 a 10 centímetros en zonas de meseta y de 10 a 30 centímetros en las zonas cordilleranas, con la posibilidad de que esos valores sean superados en puntos específicos.

Las nevadas también alcanzarán la región oeste del país, con beneficios directos para los centros vacacionales invernales: desde Ushuaia hasta Bariloche, pasando por Las Leñas y Penitentes, e incluso Vallecito, en Mendoza, donde se esperan nevadas próximas al Gran Mendoza, con mayor intensidad hacia el fin de semana. Las sierras de Córdoba y de San Luis también recibirán nieve durante esos días.

El SMN también emitió alertas amarillas por nevadas en la Patagonia, con acumulados de hasta 30 centímetros en zonas cordilleranas
El SMN también emitió alertas amarillas por nevadas en la Patagonia, con acumulados de hasta 30 centímetros en zonas cordilleranas

El escenario meteorológico no se agota en el frío y la nieve. El SMN alertó por viento zonda en la alta cordillera del NOA, con velocidades de entre 50 y 70 km/h y ráfagas que superarían ese umbral. Las provincias de Salta y Jujuy concentrarán el mayor impacto de ese fenómeno, aunque las zonas cordilleranas de La Rioja y Catamarca también podrían verse afectadas con menor intensidad.

Hacia el fin de semana, el foco se desplazará hacia el noreste. Se prevé la activación de áreas de tormentas sobre el NEA, con especial incidencia en Misiones, el noroeste de Corrientes y el este de Formosa. Los acumulados esperados se ubican entre 30 y 60 milímetros, aunque en zonas puntuales podrían superar los 100 milímetros, con ráfagas fuertes y granizo ocasional.

Temas Relacionados

TiempoClimaSMNFrío polarHeladasÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Conmoción en Salta por la muerte de un nene de 2 años: detuvieron a la madre y al padrastro

La primera explicación apuntó a una caída de la cama, pero los médicos detectaron lesiones que despertaron sospechas. Los abuelos paternos aseguran haber realizado denuncias previas por presuntos maltratos y reclaman la guarda de su hermano de 10 meses

Conmoción en Salta por la muerte de un nene de 2 años: detuvieron a la madre y al padrastro

Córdoba: un colectivo perdió el control, chocó contra un centro vecinal y derrumbó una de las paredes

Las autoridades aún investigan las circunstancias del hecho. La unidad también sufrió serios daños, aunque no se reportaron heridos

Córdoba: un colectivo perdió el control, chocó contra un centro vecinal y derrumbó una de las paredes

Aprovecharon los festejos por el triunfo de Argentina para robar celulares con la modalidad “pasamanos”: hay cuatro detenidos

Sucedió en Córdoba. Los sospechosos, tres hombres y una mujer, fueron aprehendidos tras la denuncia de una víctima. La Policía recuperó nueve aparatos

Aprovecharon los festejos por el triunfo de Argentina para robar celulares con la modalidad “pasamanos”: hay cuatro detenidos

Intentó prender una estufa con nafta, explotó y se quemó: lo tuvieron que trasladar en helicóptero y está grave

La víctima fue un hombre de 39 años que residía en Mendoza y el accidente le dejó lesiones que abarcan aproximadamente el 70% de su cuerpo

Intentó prender una estufa con nafta, explotó y se quemó: lo tuvieron que trasladar en helicóptero y está grave

Cerros y lagunas nevadas: la sorprendente postal que se registró en Jujuy durante el segundo día de invierno

La precipitación se dio este martes al mediodía en la localidad de Yala, en la región de las yungas

Cerros y lagunas nevadas: la sorprendente postal que se registró en Jujuy durante el segundo día de invierno

DEPORTES

“Deberíamos tener cinco estrellas”: una ex figura de Uruguay volvió a encender la polémica sobre los Mundiales

“Deberíamos tener cinco estrellas”: una ex figura de Uruguay volvió a encender la polémica sobre los Mundiales

La humilde reacción de Bellingham tras recibir el premio al jugador del partido tras el empate entre Inglaterra y Ghana

El polémico debate de tres campeones mundiales de Brasil sobre el lugar de Messi y Maradona entre los mejores de la historia

El increíble gol que falló Kane en el empate entre Inglaterra y Ghana: la insólita teoría detrás

Robaron de un museo en Madrid la camiseta de un campeón del mundo: “Su ausencia fue detectada durante una revisión rutinaria”

TELESHOW

Wanda Nara: “Mauro Icardi decía que Turquía era un país de mierda y que la gente tenía olor”

Wanda Nara: “Mauro Icardi decía que Turquía era un país de mierda y que la gente tenía olor”

Kelci Rose, la novia inglesa de Marcos Senesi, en medio de los banderazos argentinos en el Mundial

Bizarrap anunció su primera session en lo que va del año: con quién será y cuándo saldrá

Julieta Poggio reveló quién es, para ella, el jugador más fachero de la Scaloneta en el Mundial 2026

Marcos Carreras, el niño violinista que debutó en el Colón a los 11 años, fue premiado por la Asociación de Críticos Musicales

INFOBAE AMÉRICA

Omán habilitó un corredor marítimo temporal en el estrecho de Ormuz para garantizar la navegación comercial

Omán habilitó un corredor marítimo temporal en el estrecho de Ormuz para garantizar la navegación comercial

Estados Unidos alertó que los bloqueos de rutas en Bolivia vulneraron los DDHH y pusieron en riesgo el orden constitucional

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala escucha la apelación para revocar el arresto del periodista José Rubén Zamora

Un pastor metodista unido de San Antonio presenta en TikTok a su esposo hondureño

El portaaviones chino Fujian atraviesa el estrecho de Taiwán mientras la isla realiza maniobras de defensa